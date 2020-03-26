Кремль раскрыл смысл возврата к президиуму правительства «как при Путине»

Создание президиума правительства — это, возможно, переход к более мобильному формату управления, заявил Дмитрий Песков. По его словам, именно так было во время премьерства Владимира Путина

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Президиум правительства — это не новый орган, он уже создавался, когда премьером был Владимир Путин. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, при Путине эта структура создавалась для обеспечения большей мобильности кабинета министров. О намерении премьер-министра Михаила Мишустина восстановить формат президиума правительства ранее сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Это не новый орган, он при Путине был», — ответил Песков на вопрос, зачем нужен новый формат. «Просто это более мобильная структура. Дело в том, что правительство чаще рассматривает вопросы, которые не требуют сбора всего массивного кабинета министров. Это я рассказываю вам, когда Путин был председателем, сейчас, конечно, надо спрашивать у правительства», — сказал пресс-секретарь президента.

Владимир Путин заявил о необходимости создать президиум правительства 15 мая 2008 года, через несколько дней после инаугурации на президентский пост Дмитрия Медведева, который предложил Путину стать премьером.

«Сегодня мы также рассмотрим ряд организационных вопросов. Для повышения оперативности нашей работы и обсуждения текущих проблем предлагается образовать в соответствии с законом президиум правительства. В его состав войдут заместители председателя правительства и ряд министров», — сказал тогда Путин на заседании правительства. Он отметил, что заседание в полном составе кабинета — это «достаточно неповоротливый механизм, весьма забюрократизированный».