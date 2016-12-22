Посольство России заявило о возможности США «мудро» повлиять на Лондон

У администрации Дональда Трампа есть уникальная возможность повлиять на «младшего партнера» в лице Великобритании, говорится в заявлении российского посольства в США в связи с развитием ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля

Фото: Анатолий Бочинин / ТАСС

США еще могут повлиять на Великобританию в ситуации вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ради того позитива, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, сообщает «РИА Новости».

«В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации — как главного союзника Даунинг-стрит — возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности», — говорится в заявлении дипмиссии.

«Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов», — отметили в посольстве.

Ранее, 24 марта, телеканал CNN сообщил, что Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать некоторое количество сотрудников российской дипломатической миссии. Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что решение еще не принято. «США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности», — сказала она.

Еще один осведомленный источник рассказал CNN, что Белый дом ждал реакции на отравление Скрипалей от европейских партнеров.

Газета The Times написала, что к выдворению российских дипломатов из-за обвинений Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери готовы власти около 20 европейских стран.

«Беспрецедентный скоординированный раунд выдворений начнется в понедельник с отзыва посла Европейского союза в Москве на четыре недели», — писало издание.

По информации газеты, в четверг, 22 марта, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве «решительный ответ» и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию абсурдной. «Мы понимаем, что внутри Евросоюза, внутри НАТО, существуют определенные «параметры солидарности», поэтому страны таким образом эту солидарность проявляют», — сказал он. Песков добавил, что «однозначных формулировок по предъявлению каких-то обвинений» России никто не использует, в том числе Британия и ее союзники. «И в этом, на наш взгляд, абсурдность ситуации», — сказал он.

