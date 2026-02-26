США предложили санкции против швейцарского банка из-за связей с Россией

Банк MBaer замыкает список 200 крупнейших банков Швейцарии. По версии Минфина США, финансовая организация провела через финансовую систему страны свыше $100 млн для «незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном»

Министерство финансов США, Вашингтон (Фото: Orhan Cam / Shutterstock)

Министерство финансов США предложило лишить швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе за поддержку «незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном».

По словам главы Минфина Скотта Бессента, банк провел через финансовую систему США свыше $100 млн для таких клиентов. Министерство приводит данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), согласно которым MBaer и его сотрудники участвовали в отмывании средств и другой нелегальной деятельности, включая коррупционные схемы и «финансирование терроризма» в интересах связанных с Ираном структур, включая Корпус стражей исламской революции.

По версии ведомства, деятельность банка «ставит под угрозу национальную безопасность США и подрывает целостность финансовой системы» страны.

В сообщении Минфина говорится, что FinCEN предложило правило, которое при утверждении запретит подпадающим под регулирование финансовым учреждениям США открывать или вести корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

MBaer был основан в 2018 году, он специализируется на инвестиционном банкинге, управлении активами и корпоративных услугах для предпринимателей и предприятий. Основатель банка — Майкл Бэр, правнук Юлиуса Бэра, который в конце 1890-х создал одноименный швейцарский банк Julius Baer Group. По состоянию на 2020 год активы финансовой организации составляли примерно $245 млн, она замыкала список 200 крупнейших банков в Швейцарии.

Власти России считают западные санкции незаконными.