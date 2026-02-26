 Перейти к основному контенту
Политика
0

ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге

По версии ФСБ, двое россиян действовали по заданию украинских спецслужб. Они установили под днище машины самодельное взрывное устройство, которое обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ. Задержанные дали признательные показания
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержаны двое человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, заявили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — говорится в сообщении, поступившем РБК.

Задержанные дали признательные показания, уточнили в спецслужбе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Video

ФСБ также поделилась кадрами установки взрывного устройства. На них видно, как человек в темной куртке с капюшоном идет по парковке, затем приседает на несколько секунд у одной из машин, после чего идет в обратную сторону. 

Путин призвал ФСБ задействовать весь потенциал для защиты России
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сегодня управление СК по Подмосковью сообщило о завершении расследования дела о покушении на убийство главы одного из оборонных предприятий в Коломне. В этом обвинили восемь человек, в том числе троих несовершеннолетних.

По версии следствия, они за вознаграждение от украинских спецслужб в размере не менее 1 млн руб. планировали подорвать машину руководителя предприятия. Двоих обвиняемых сотрудники ФСБ задержали с поличным при установке самодельного взрывного устройства.

Дело о «покушении на теракт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, п. «а» ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 Уголовного кодекса) направлено в суд.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ФСБ Санкт-Петербург подрыв автомобиля теракт
