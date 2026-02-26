В покушении на главу оборонного завода под Москвой обвинили 8 человек

Фото: Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

Восемь жителей трех российских регионов, трое из которых — несовершеннолетние, обвиняются в покушении на убийство главы одного из оборонных предприятий в Московской области, сообщило управление Следственного комитета по Подмосковью.

По версии следствия, они действовали по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в размере не менее 1 млн руб. В декабре 2024 года в Коломне фигуранты пытались заложить изготовленное ими взрывное устройство под днище автомобиля главы оборонного предприятия. В этот момент сотрудники управлений ФСБ по Москве и Подмосковью задержали двоих обвиняемых с поличным, предотвратив подрыв машины.

СК уточнил, что фигурантов в зависимости от их роли и степени участия обвиняют в «покушении на теракт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ» (ч.3 ст. 30, п.а ч. 2 ст. 205 УК, ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 30, п.а ч.2 ст. 205 УК, п.а ч.3 ст. 222.1 УК, ч.2 ст. 223.1 УК).

К настоящему моменту расследование дела завершено, оно направлено в суд.

Материал дополняется.