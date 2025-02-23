Минобороны сообщило об ударе по местам сбора командиров ВСУ

Российские силы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения встреч руководства ВСУ и подготовки операторов дронов, сообщает Минобороны. Украинские власти сообщали о пожарах в том числе в Киеве

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Российские вооруженные силы за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены склады горючего и пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.

Также военное ведомство сообщило о взятии сел Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

Украинские власти в ночь на 23 февраля сообщали о пожарах, повреждениях и пострадавших в ряде регионов. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ДСНС) сообщила о пожарах в нескольких районах Киева, Кривом Роге, Одесской области, Запорожье и Херсоне (Запорожская и Херсонская области по итогам референдума в сентябре 2022 года вошли в состав России, часть территорий остаются под контролем Киева).

По данным ДСНС, в Одесской области пострадали три человека, в Херсоне — пятеро, один погиб, в Запорожье пострадала женщина. В Киеве, по информации местной военной администрации, пожары возникли в Голосеевском и Дарницком районах, пострадавших не было.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о пожаре на «инфраструктурном объекте» в Кривом Роге.

Также о работе сил противовоздушной обороны сообщали в администрации Киевской области. Там подчеркнули, что «попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.