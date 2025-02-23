 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударе по местам сбора командиров ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения встреч руководства ВСУ и подготовки операторов дронов, сообщает Минобороны. Украинские власти сообщали о пожарах в том числе в Киеве
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские вооруженные силы за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены склады горючего и пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.

Также военное ведомство сообщило о взятии сел Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

Украинские власти в ночь на 23 февраля сообщали о пожарах, повреждениях и пострадавших в ряде регионов. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ДСНС) сообщила о пожарах в нескольких районах Киева, Кривом Роге, Одесской области, Запорожье и Херсоне (Запорожская и Херсонская области по итогам референдума в сентябре 2022 года вошли в состав России, часть территорий остаются под контролем Киева).

На Украине сообщили о попадании обломков дрона на здание Генштаба в Киеве
Политика
Фото:mosiychuk72 / Telegram

По данным ДСНС, в Одесской области пострадали три человека, в Херсоне — пятеро, один погиб, в Запорожье пострадала женщина. В Киеве, по информации местной военной администрации, пожары возникли в Голосеевском и Дарницком районах, пострадавших не было.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о пожаре на «инфраструктурном объекте» в Кривом Роге.

Также о работе сил противовоздушной обороны сообщали в администрации Киевской области. Там подчеркнули, что «попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Минобороны военные аэродромы ВСУ Киев Кривой Рог Одесская область
Материалы по теме
На Украине сообщили о попадании обломков дрона на здание Генштаба в Киеве
Политика
Рогов сообщил о попадании ракеты Storm Shadow по бочкам в порту Бердянска
Политика
Появились фотографии последствий попадания дрона в Генштаб ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Рябков опроверг данные о подготовке переговоров России и США 25 февраляПолитика, 13:34
Робин ван Перси возглавил «Фейенорд»Спорт, 13:16
Песков оценил заявления Трампа о ЗеленскомПолитика, 13:15
Путин наградил ефрейтора, победившего украинского солдата в рукопашнойПолитика, 13:00
Умерла многолетний директор Академии фигурного катания Санкт-ПетербургаСпорт, 12:55
Российская биатлонистка выиграла масс-старт на Кубке сильнейшихСпорт, 12:37
В НАТО назвали ключевой урок конфликта на УкраинеПолитика, 12:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Стармер потребовал мирное соглашение, которое «остановит Путина»Политика, 12:29
Минобороны сообщило об ударе по местам сбора командиров ВСУПолитика, 12:13
Российская армия взяла Улаклы и НовоандреевкуПолитика, 12:06
Рейс «Азимута» из Минвод в Дубай вернулся в аэропорт вылетаОбщество, 11:53
Telegraf предупредил о двух новых волнах миграции с УкраиныПолитика, 11:38
WSJ рассказала об опасениях союзников США в АзииПолитика, 11:35
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 11:31