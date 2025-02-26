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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, что Трамп не поддержал Макрона насчет войск ЕС на Украине

FT: Макрон не смог убедить Трампа поддержать развертывание войск ЕС на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон пытался убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после завершения конфликта, но не смог, пишет FT. Трамп выступает за размещение миротворцев без участия США
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон не смог убедить американского коллегу Дональда Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Окончательный формат такой поддержки со стороны США на Украине не был согласован, сказал газете французский чиновник. Однако республиканец не возражает против того, чтобы Соединенные Штаты предоставляли Киеву гарантии безопасности, добавил он.

Макрон и вместе с британским премьером Киром Стармером во время телефонного разговора 23 февраля согласовали предложение, которое будет представлено Трампу 27 февраля, пишет FT. По данным газеты, предложение будет включать в себя вопрос потенциального развертывания «сил поддержки», полагающихся в основном на авиацию и поддержку США.

Президент Франции посетил Вашингтон 24 февраля, Стармер приедет туда 27-го.

Трамп выступает за то, чтобы за предоставление Украине военной помощи, в том числе за размещение миротворцев, в будущем отвечала Европа. Президент США призывал разместить миротворческий контингент на Украине в формате, который устроит все стороны.

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Дональд Трамп

Макрон был одним из главных инициаторов дискуссии о возможной отправке западных войск на Украину. В конце февраля 2024 года он называл необходимым для Европы поражение России и не исключал отправку французских войск в зону конфликта. Позднее он не исключил проведение наземной операции против российской армии. 18 февраля 2025-го французский президент заявил, что Париж не планирует отправлять войска на Украину сейчас, когда там продолжаются военные действия.

В феврале 2025 года в Париже по инициативе французского президента прошел экстренный саммит европейских лидеров, созванный в связи с началом переговорного процесса США и России.

Одной из тем встречи во французской столице стала идея размещения миротворцев на Украине в рамках мирной сделки. Участники разошлись во мнениях: Франция и Великобритания были бы к этому готовы, в отличие от Германии, Польши или Италии. Например, канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение возможной отправки немецких солдат для обеспечения мира «крайне неуместным» и преждевременным.

МИД России предупреждал, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценит это как шаг к эскалации конфликта. Министр Сергей Лавров назвал неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

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Эмманюэль Макрон Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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