Белый дом пообещал Пентагону «встряску» от Трампа из-за провала проверок
Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Пентагон провалил несколько аудитов, оборонное ведомство ожидает «встряска». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.
«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — сказала Левитт на брифинге.
С этим Левитт связала отставку Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов — высшей военной должности. Президент США был недоволен работой Брауна, сказала она.
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