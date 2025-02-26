Белый дом пообещал Пентагону «встряску» от Трампа из-за провала проверок

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Пентагон провалил несколько аудитов, оборонное ведомство ожидает «встряска». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — сказала Левитт на брифинге.

С этим Левитт связала отставку Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов — высшей военной должности. Президент США был недоволен работой Брауна, сказала она.

Материал дополняется