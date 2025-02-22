Трамп уволил главу Генштаба США
Президент США Дональд Трамп снял с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», — написал Трамп.
В качестве преемника Брауна Трамп предложил генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна. Его кандидатуру должен утвердить сенат.
Баун был вторым темнокожим генералом, занимавшим пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, отмечает Bloomberg. Свой пост он занимал с октября 2023 года.
Агентство связало увольнение Брауна с кампанией администрации Трампа по чистке армии от высокопоставленных офицеров, поддерживающих равенство и разнообразие и равенство в ее рядах.
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