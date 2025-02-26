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Новые законы в России ,  
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Дума приняла во втором чтении законопроект о местном самоуправлении

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Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла законопроект о реформировании системы местного самоуправления (МСУ) во втором чтении, передает корреспондент РБК. За проголосовали 334 депутата, против - 78, воздержались два человека. Третье чтение предварительно решено провести 5 марта.

Какую реформу предложили три года назад

Законопроект внесли в декабре 2021 года сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, возглавляющие комитеты по госстроительству в Совфеде и Госдуме соответственно. Законопроект был призван реализовать обновленные летом 2020 года положения Конституции, касающиеся местного самоуправления, и заменить действующий закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 года.

В первой версии законопроекта авторы предложили заменить действующую двухуровневую систему МСУ на одноуровневую. По закону 2003 года, местное самоуправление действует в городских и сельских поселениях, а также в муниципальных районах, муниципальных и городских округах, и на внутригородских территориях городов федерального значения. Законопроектом предлагалось ликвидировать низовой, поселенческий уровень местного самоуправления, и оставить городские и муниципальные округа, внутригородские территории городов федерального значения.

«С учетом существующей широкой практики по перераспределению полномочий данный подход позволит повысить эффективность органов местного самоуправления и укрепит их финансовую обеспеченность», — говорил Андрей Клишас.

Помимо этого к полномочиям органов МСУ были отнесены действия по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения, например, установление и отмена местных налогов, обеспечение доступности медпомощи, развитие внутридворовых территорий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и другие.

Кроме того, устанавливалось, что регионы вправе передавать на местный уровень некоторые свои полномочия.

Срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления, в том числе мэров, по законопроекту должен был составить пять лет. Сейчас контракт с мэром заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение о его назначении, но не менее чем на два года и не более чем на пять лет.

Губернаторам авторы законопроекта предлагали разрешить выносить предупреждение и объявлять выговор главе местной администрации, а также дать им полномочия по его увольнению.

Законопроект был принят в первом чтении в январе 2022 года. Второе чтение планировалось в феврале того же года, однако позже срок предоставления поправок был сдвинут на май. В итоге законопроект пролежал без движения до осени 2024 года и был запланирован к рассмотрению в декабре. Однако в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о переносе рассмотрения законопроекта на следующий год, поскольку он требует дополнительного изучения и проработки «с учетом поступивших замечаний и предложений».

В частности, против всеобщего перехода на одноуровневую систему МСУ активно возражал Татарстан. В Госсовете республики подготовили 59 изменений и дополнений к законопроекту, из них 25 — в поддержку сохранения двухуровневой системы местного самоуправления. Глава Татарстана Рустам Минниханов утверждал, что «наша страна большая и одним шаблоном такой страной управлять нельзя».

Какую версию законопроекта вынесли на второе чтение

В итоге главным нововведением ко второму чтению стало закрепление возможности для регионов, «имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранять двухуровневую систему МСУ.

Кроме того, добавилась возможность передачи региону некоторых полномочий МСУ «в случае введения особого правового режима» (в том числе в период военного положения или в военное время), если в этот период органы МСУ отсутствуют и не могут быть сформированы. Соответствующее решение будет принимать глава региона. Кроме того, предусмотрена возможность временно передать полномочия не региону, а другому муниципалитету.

В части полномочий органов местного самоуправления также произошли изменения — были предложены три набора полномочий в зависимости от возможности их перераспределения. Это:

  • неотъемлемые полномочия, которые не могут быть перераспределены между органами МСУ и регионом. К ним отнесены: принятие устава муниципального образования, установление и прекращение местных налогов, развитие внутридворовых территорий, участие в профилактике терроризма и экстремизма, участие в ликвидации последствий ЧС и другие.
  • полномочия, которые изначально осуществляет муниципалитет, но они могут передаваться региону. Например, организация газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, организация общедоступного школьного образования, организация детского отдыха, содержание кладбищ, укрепление межнационального и межконфессионального согласия и так далее.
  • полномочия региона, которые могут быть перераспределены муниципалитету — дорожная деятельность, включая создание парковок и организацию дорожного движения, организация транспортных услуг, охрана окружающей среды, организация ритуальных услуг, лесоустройство и так далее.

Норма о пятилетнем сроке для должностных лиц МСУ и возможности применения к мэрам мер от взыскания до увольнения в версии ко второму чтению осталась.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
местное самоуправление реформа Татарстан Андрей Клишас Вячеслав Володин
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