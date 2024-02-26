 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Боррель признал конец западного доминирования

Верховный дипломат ЕС Боррель признал конец западного доминирования
Эпоха доминирования Запада завершилась, это показывают в том числе проблемы в его связях с «глобальным Югом», считает Боррель. Отношения с ним ухудшились, ситуацией пользуется Россия, и Западу нужно восстановить доверие с Югом
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

«Эпоха доминирования Запада закончилась, из этого нужно сделать практические выводы», — написал в своем блоге Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если текущая глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении «Запад против остальных», будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха западного доминирования действительно окончательно завершилась. Хотя это было понятно теоретически, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности», — пишет Боррель.

В своей статье он выделил четыре задачи геополитической повестки дня ЕС:

  • усиление поддержки Украины;
  • прекращение боевых действий в секторе Газа и создание арабского и еврейского государств на Ближнем Востоке;
  • улучшение связей с «глобальным Югом» (именно в контексте этой задачи он признал, что Запад более не доминирует в мире);
  • укрепление оборонного потенциала Европы.

Как отметил Боррель, конфликты на Украине и в секторе Газа увеличили риски для Европы в ее отношениях с Югом, в частности, с Африкой — это показали события в регионе Сахель (там в прошлом году произошел переворот в Нигере, отношения страны с ЕС, в частности, с Францией, ухудшились). По словам дипломата, страны «глобального Юга» винят Запад в «двойных стандартах», а Россия использует эту ситуацию. Боррель призвал как можно скорее приложить усилия для возращения доверия южных партнеров.

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен
Политика
Лиз Трасс

О том, что Запад более не является «гегемоном», не раз говорил Владимир Путин. Он заявил, что в мире начался процесс формирования «более справедливого мироустройства», разрушения однополярности, но западные страны не хотят с этим мириться. Они пытаются сохранить существующий порядок, но наступает «новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», отмечал он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По мнению Путина, «модель тотального доминирования золотого миллиарда» несправедлива, делит народы «на первый и второй сорт», а лежащая в ее основе «либеральная, глобалистская идеология» сдерживает свободное историческое созидание.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жозеп Боррель Запад Африка
Материалы по теме
Путин обвинил Запад в использовании идеи прав человека для доминирования
Политика
Путин заявил, что диктатура гегемона мира дряхлеет
Политика
Шольц назвал победу России на Украине ударом по либеральному миропорядку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 16:17
Венгрия избрала нового президента Политика, 20:17
Объем активов на ИИС максимально приблизился к докризисному уровню Инвестиции, 20:10
Песков заявил, что танки Abrams будут гореть Политика, 20:04
Шольц назвал победой одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО Политика, 20:03
Объем инвестиций в криптостартапы превысил $90 млрд. Что привлекает фонды Крипто, 19:56
Почему фермеры заблокировали Брюссель и другие европейские города Политика, 19:49
«Тинькофф» «переехал» в Россию. Что будет с акциями и дивидендами группы Инвестиции, 19:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лавров заявил, что руководство МОК погружает мировой спорт в кризис Спорт, 19:40
Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник Политика, 19:30
Боррель признал конец западного доминирования Политика, 19:29
Гладков сообщил о двух пострадавших детях при обстреле Новой Таволжанки Политика, 19:19
РКН прокомментировал утечку 500 млн записей о россиянах Технологии и медиа, 19:17
Путин назвал роль ориентиров для молодежи в будущем России Общество, 19:02
Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 19:01