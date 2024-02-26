Боррель признал конец западного доминирования
«Эпоха доминирования Запада закончилась, из этого нужно сделать практические выводы», — написал в своем блоге Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
«Если текущая глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении «Запад против остальных», будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха западного доминирования действительно окончательно завершилась. Хотя это было понятно теоретически, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности», — пишет Боррель.
В своей статье он выделил четыре задачи геополитической повестки дня ЕС:
- усиление поддержки Украины;
- прекращение боевых действий в секторе Газа и создание арабского и еврейского государств на Ближнем Востоке;
- улучшение связей с «глобальным Югом» (именно в контексте этой задачи он признал, что Запад более не доминирует в мире);
- укрепление оборонного потенциала Европы.
Как отметил Боррель, конфликты на Украине и в секторе Газа увеличили риски для Европы в ее отношениях с Югом, в частности, с Африкой — это показали события в регионе Сахель (там в прошлом году произошел переворот в Нигере, отношения страны с ЕС, в частности, с Францией, ухудшились). По словам дипломата, страны «глобального Юга» винят Запад в «двойных стандартах», а Россия использует эту ситуацию. Боррель призвал как можно скорее приложить усилия для возращения доверия южных партнеров.
О том, что Запад более не является «гегемоном», не раз говорил Владимир Путин. Он заявил, что в мире начался процесс формирования «более справедливого мироустройства», разрушения однополярности, но западные страны не хотят с этим мириться. Они пытаются сохранить существующий порядок, но наступает «новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», отмечал он.
По мнению Путина, «модель тотального доминирования золотого миллиарда» несправедлива, делит народы «на первый и второй сорт», а лежащая в ее основе «либеральная, глобалистская идеология» сдерживает свободное историческое созидание.
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