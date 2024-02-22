Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен

Консерватор Трасс считает, что к проблемам в мире — например, к нелегальной миграции или поддержке палестинских «террористов» — привели «пагубные идеи левых». Она отметила, что консерваторам нужно возвращать власть в свои руки

Лиз Трасс (Фото: Toby Melville / Reuters)

Во многих странах мира к власти пришли левые, если консерваторы не перехватят у них инициативу, то «Запад обречен», заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс американскому телеканалу Fox News.

«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — сказала она.

По словам Трасс, «в слишком большой части свободного мира левые правят слишком долго, и результаты слишком очевидны». В качестве примеров она привела пропалестинские акции по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией. Экс-министр сказала, что даже в Британии, где консерваторы у власти, «левые успешно используют суды», чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

«Недостаточно просто проводить консервативную политику — нам нужно бороться с пагубными идеями левых», — считает Трасс.

Она добавила, что обеспокоена в связи с усилением левых идей в США, которые в том числе распространяются в администрации президента Джо Байдена.

Лиз Трасс занимала пост возглавляла британское правительство с 5 сентября по 20 октября 2022 года. Премьерство Трасс стало самым коротким в истории современной Британии и продлилось 45 дней. Трасс как премьер подвергалась критике, прежде всего, в области бюджетного планирования и налогообложения.

Об опасности левых в США также рассуждал кандидат в президенты страны Дональд Трамп. По его словам, «радикальные левые политики, прокуроры и судьи» ведут Соединенные Штаты «по пути разрушения». В качестве факторов разрушения он называл «открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов».