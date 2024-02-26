Эрдоган рассказал об обещании Путина не медлить с визитом в Турцию

Визит Путина в Турцию обсуждается уже несколько месяцев, но когда он состоится, неизвестно. Путин пообещал не медлить с поездкой, сказал Эрдоган. Последний раз они встречались в сентябре 2023-го в Сочи

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану не медлить с визитом в республику, рассказал турецкий лидер, передает Haberturk.

По его словам, визит состоится не в ближайшее время, но Путин обещал совершить его без промедления. «Он настоял на том, чтобы выразить мне свое удовлетворение позицией Турции на международной арене», — добавил Эрдоган.

Кремль сообщил, что телефонный разговор между главами государств состоялся 26 февраля, в день 70-летия Эрдогана. Путин поздравил его с юбилеем, стороны подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление двусторонних отношений и условились продолжать контакты.

Последний раз Путин и Эрдоган очно встречались в сентябре 2023 года в Сочи. После этого главы государств провели два телефонных разговора (не считая беседы 26 февраля).

Вопрос о визите Путина в Турцию обсуждается уже несколько месяцев. В декабре прошлого года Эрдоган говорил, что Путин приедет в Турцию в начале 2024-го. Агентство Reuters и газета Türkiye сообщали, что визит может состояться 12 февраля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не планирует посещать Турцию до проведения президентских выборов из-за сжатого графика. 7 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что запланированный на февраль визит Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля — начало мая «в связи с электоральным циклом в двух странах» (в Турции пройдут выборы в муниципалитеты).

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан говорил, что в ходе визита планируется обсуждение газового вопроса, проекта атомной электростанции «Аккую», событий в Сирии и секторе Газа. Эрдоган ранее отмечал, что хочет поговорить на тему зерновой сделки.