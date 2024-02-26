NYT узнала о подозрениях против автора «акта Магнитского» в работе на ВСУ

Чиновник из Хельсинкской комиссии, который участвовал в работе над «актом Магнитского», часто ездил на Украину и передавал помощь военным, из-за чего власти США заподозрили его в работе на разведку страны

Кайл Паркер (Фото: kyleparkernet / Twitter)

В США ведется расследование в отношении старшего представителя аппарата сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) Кайла Паркера из-за его деятельности по поддержке Украины, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документы и источники.

Подозрения, что Паркер мог действовать как украинский агент, возникли на фоне того, что он часто ездил в зону боевых действий на Украине и обеспечил военных из Харькова снайперским снаряжением на $30 тыс. Деньги были собраны украинскими волонтерами и ветеранами и переданы Паркеру родственником-украинцем, чтобы чиновник купил необходимое на Amazon. Источники газеты сообщили, что некоторые из его поездок были связаны с попытками убедить его родственников на Украине покинуть страну. Представитель чиновника подтвердил, что он помогал семье эвакуироваться.

Хельсинкская комиссия — независимая комиссия американского правительства, которая была создана для мониторинга исполнения Хельсинкских соглашений 1975 года. NYT отмечает, что сейчас комиссия активно выступает за предоставление помощи Украине. Паркер, как говорится на сайте комиссии, работал над «актом Магнитского», согласно которому Запад вводит санкции за нарушение прав человека. Он назван по имени аудитора Сергея Магнитского, который занимался расследованиями хищений из российского бюджета, был обвинен в уклонении от налогов и умер в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.

Журналисты NYT изучили социальные сети Паркера и выяснили, что с февраля 2022 года он посещал Украину по меньшей мере семь раз, на фотографиях он появлялся в военной форме с украинскими знаками отличия. Представитель Паркера объяснил это тем, что вблизи зоны боевых действий носить камуфляж ему посоветовали «украинские и американские эксперты по безопасности». Он также назвал поездки неофициальными, хотя, отмечает газета, чиновник публично вел себя так, будто они были официальными.

«Неофициальные поездки мистера Паркера и продвижение его в медиа в качестве иностранного военного консультанта вызывают дополнительные юридические и этические проблемы на фоне сообщений о коррупции в среде украинских военных», — говорится в отчете комиссии по делу чиновника. В нем также сделано предположение, что из-за своей деятельности Паркер «вольно или невольно стал мишенью и использовался службой внешней разведки» Украины. Авторы рекомендовали передать материалы о Паркере в ФБР, но неясно, было ли это сделано.

После появления документа председатель комиссии Джо Уилсон рекомендовал уволить чиновника, но пока тот остается в должности. Его представитель сказал, что Паркера не просили уйти и сам он не собирается делать это.

Расследование ведет сторонняя юридическая фирма. Оно касается не только Паркера, но и его обвинений в адрес авторов отчета о его деятельности — исполнительного директора комиссии Стивена Шрейджа и адвоката Майкла Джеффроя. Представитель Паркера заявил, что чиновник стал объектом «кампании возмездия» из-за обвинений в адрес Шрейджа и Джеффроя в неправомерном поведении.