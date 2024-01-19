Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России
Суд присяжных в Риме приговорил офицера ВМС Италии Вальтера Биота к 20 годам заключения за шпионаж в пользу России, сообщает агентство ANSA.
Ранее, в марте 2023 года, римский военный трибунал приговорил Биота к 30 годам тюрьмы, после пересмотра дела в суде присяжных срок был снижен. «Мы перешли от 30 лет к 20 годам... <...> И мы только в первой инстанции», — отметил адвокат офицера Роберто Де Вита.
По данным ANSA, 58-летний Биот был задержан с поличным в марте 2021 года. По версии следствия, офицер передал помощнику военного атташе при посольстве России в Риме SD-карту, на которой были фотографии документов, в обмен на €5 тыс. Агентство пишет, что среди документов 47 были с грифом «секретно», 57 — «конфиденциально» и девять — «очень конфиденциально».
В качестве доказательств по делу выступают три видео от 18, 23 и 25 марта 2021 года, на которых видно, как Биот фотографирует документы с компьютера, а после кладет SD-карту со снимками в свой рюкзак. По информации ANSA, он передал эту SD-карту помощнику военного атташе на парковке у супермаркета.
«Продолжая в том же духе и зная, что происходит в Апелляционном и Верховном суде, мы уверены, что рано или поздно появится судья, который, признав права, должен будет вернуть Вальтера Биота его семье», — заявила сторона защиты после слушания.
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