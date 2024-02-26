В Кремле заявили о непричастности к решению о передаче тела Навального

Вопрос передачи тела Алексея Навального матери не решался президентом, Кремль не имеет к этому никакого отношения, сказал Дмитрий Песков

Вид на территорию колонии ИК-3 «Полярный волк» (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин не имел отношения к вопросу передачи тела Алексея Навального его матери Людмиле. Об этом сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива, поэтому я ничего не могу сказать по этому вопросу. Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций», — ответил Песков на вопросы о том, с чем связано решение передачи тела и сыграло ли роль обращение вдовы Юлии Навальной.

В ответ на просьбу прокомментировать заявления о давлении со стороны властей Песков отметил, что Кремль не имеет к этому отношения и не может оказывать давления. «Это совершенно очередное абсурдное заявление этих сторонников. Они, по-моему, практически все находятся в розыске, так или иначе, практически все находятся за границей. Поэтому соответствующим образом нужно относиться и к их заявлениям», — считает Песков.

Навальный умер в колонии ИК-3 «Полярный волк». Как сообщили во ФСИН, на прогулке 16 февраля он почувствовал себя плохо и потерял сознание, прибывший экипаж скорой помощи пытался реанимировать политика, но безуспешно.

В медицинском свидетельстве о смерти сказано, что Навальный умер от естественных причин. Сторонники Навального требовали передать тело матери. 24 февраля тело было выдано.