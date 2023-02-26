Daily Mail узнала о планах Британии называть жену Карла III королевой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как нейросеть помогает искать преступников РБК и more.tv, 11:33
Аксенов сообщил о планах построить водохранилище для нужд Ялты Политика, 11:32
Швед Дюплантис в шестой раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом Спорт, 11:31
Путин исключил американские инспекции на ядерных объектах России Политика, 11:06
Что случилось в мире Hi-Tech: от новинок Apple до улучшений в WhatsApp Life, 11:00
Российский вратарь сделал 45 сейвов и стал второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:56
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы — Fast Company Pro, 10:53
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Какое меню в ресторане будет стабильно привлекать посетителей РБК и Черкизово, 10:47
МИД не исключил провокации Запада по свержению властей в странах Африки Политика, 10:44
Овечкин набрал первые очки в НХЛ после смерти отца Спорт, 10:30
Daily Mail узнала о планах Британии называть жену Карла III королевой Политика, 10:29
Путин предупредил о «московитах и уральцах» в случае развала России Политика, 10:25
«Крепкие» облигации: кто из эмитентов первого эшелона интересен инвестору Pro, 10:19
В Макао ослабили масочный режим Общество, 10:18
Политика ,  
0 

Daily Mail узнала о планах Британии называть жену Карла III королевой

Daily Mail: Букингемский дворец решил называть супругу Карла III Камиллу «королевой»
В королевской семье считают титул королевы-консорта для супруги Карла III слишком громоздким, из-за чего ее намерены именовать королевой. Признак этого заметили в начале недели, когда она открыла свой «Читальный зал королевы»
Королева-консорт Камилла
Королева-консорт Камилла (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Букингемский дворец будет называть Камиллу, супругу короля Карла III, королевой — вместо титула «королева-консорт», означающего только формальные полномочия, пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

«Во дворце бытует мнение, что королева-консорт — это громоздко [в качестве титула] и, возможно, Камилле было бы проще быть известной просто как королева, когда придет время», — рассказал собеседник.

Издание отмечает, что прежде по отношению к Камилле сложилось неоднозначное отношение из-за ее роли в разводе Карла III с принцессой Дианой в 1996-м, сказавшей, что их в браке «было трое». Теперь общественность испытывает более теплые чувства к супругу короля, а занимавшая пост королевы Елизавета II в прошлом году призвала называть ее «королевой-консортом», что было расценено как демонстрация поддержки.

Признак того, что Букингемский дворец намерен и дальше повышать ее статус, появился на прошлой неделе, когда Камилла переименовала свой «Читальный зал герцогини Корнуолльской» в «Читальный зал королевы», в названии которого не стали использовать слово «консорт». Источники Daily Mail добавили, что вскоре изменение ее статуса могут отразить в официальном реестре, известном как Придворный циркуляр.

Коронация Карла III пройдет через два месяца — 6 мая в Вестминстерском аббатстве; сейчас планируется, что Камилла будет коронована вместе с ним в качестве королевы-консорта. По данным The Sun, король может надеть вместо традиционных бриджей и шелковых чулок военную форму, чтобы представлять современную монархию XXI века из-за «слишком устаревшего» классического наряда.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Карл III Камилла Паркер-Боулз королевская семья

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III
Общество
Праздничные мероприятия в честь коронации Карла III пройдут с 6 по 8 мая
Общество
Times узнала о шансе королевской семьи помириться до коронации Карла III
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter