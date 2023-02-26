Daily Mail узнала о планах Британии называть жену Карла III королевой

В королевской семье считают титул королевы-консорта для супруги Карла III слишком громоздким, из-за чего ее намерены именовать королевой. Признак этого заметили в начале недели, когда она открыла свой «Читальный зал королевы»

Королева-консорт Камилла (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Букингемский дворец будет называть Камиллу, супругу короля Карла III, королевой — вместо титула «королева-консорт», означающего только формальные полномочия, пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

«Во дворце бытует мнение, что королева-консорт — это громоздко [в качестве титула] и, возможно, Камилле было бы проще быть известной просто как королева, когда придет время», — рассказал собеседник.

Издание отмечает, что прежде по отношению к Камилле сложилось неоднозначное отношение из-за ее роли в разводе Карла III с принцессой Дианой в 1996-м, сказавшей, что их в браке «было трое». Теперь общественность испытывает более теплые чувства к супругу короля, а занимавшая пост королевы Елизавета II в прошлом году призвала называть ее «королевой-консортом», что было расценено как демонстрация поддержки.

Признак того, что Букингемский дворец намерен и дальше повышать ее статус, появился на прошлой неделе, когда Камилла переименовала свой «Читальный зал герцогини Корнуолльской» в «Читальный зал королевы», в названии которого не стали использовать слово «консорт». Источники Daily Mail добавили, что вскоре изменение ее статуса могут отразить в официальном реестре, известном как Придворный циркуляр.

Коронация Карла III пройдет через два месяца — 6 мая в Вестминстерском аббатстве; сейчас планируется, что Камилла будет коронована вместе с ним в качестве королевы-консорта. По данным The Sun, король может надеть вместо традиционных бриджей и шелковых чулок военную форму, чтобы представлять современную монархию XXI века из-за «слишком устаревшего» классического наряда.