ФБР назначило награду в $250 тыс. за данные о политконсультанте из России

Константин Килимник работал вместе с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. В США он был одним из основных фигурантов расследования о «российском вмешательстве» в выборы

Константин Килимник (Фото: fbi.gov)

Федеральное бюро расследований США предлагает награду в $250 тыс. за информацию, которая поможет найти и задержать россиянина Константина Килимника — консультанта, работавшего с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Объявление о награде размещено в разделе Most wanted, в котором публикуются данные о самых разыскиваемых преступниках.

Объявление размещено на трех языках — английском, русском и украинском (Килимник — уроженец Кривого Рога).

Гражданин России объявлен в розыск за «воспрепятствование осуществлению правосудия». По версии следствия, он пытался подкупить некоего участника судебного разбирательства в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года. «Килимник работал и был связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов. Он, по данным ФБР, связан с российской разведкой», — говорится в объявлении.

Килимника связывают с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года и был арестован вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом в октябре 2017-го в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы в США. Манафорт и Килимник вместе работали на Украине в период правления Виктора Януковича, оказывая ему консультационную поддержку (с украинскими властями Манафорт сотрудничал с 2004 года). Манафорта обвинили в том, что он, став главой предвыборного штаба Трампа, якобы обсуждал с Килимником устройство «частных брифингов» для миллиардера Олега Дерипаски о том, как продвигается избирательная кампания. Сам Манафорт через представителя признал, что такая возможность обсуждалась, но заявил, что ни одной встречи проведено не было. Свои контакты с Килимником Манафорт во время процесса частично скрыл, за что его признали виновным в даче ложных показаний. В 2017 году Килимник присутствовал на инаугурации Дональда Трампа.

Россиянин неоднократно фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года в США. Команда Мюллера пришла к выводу, что консультант пытался оказать давление на свидетелей и заставлял их дать ложные показания по «делу Манафорта».

