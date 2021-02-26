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ФБР назначило награду в $250 тыс. за данные о политконсультанте из России

Константин Килимник работал вместе с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. В США он был одним из основных фигурантов расследования о «российском вмешательстве» в выборы
Константин Килимник
Константин Килимник (Фото: fbi.gov)

Федеральное бюро расследований США предлагает награду в $250 тыс. за информацию, которая поможет найти и задержать россиянина Константина Килимника — консультанта, работавшего с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Объявление о награде размещено в разделе Most wanted, в котором публикуются данные о самых разыскиваемых преступниках.

Объявление размещено на трех языках — английском, русском и украинском (Килимник — уроженец Кривого Рога).

Гражданин России объявлен в розыск за «воспрепятствование осуществлению правосудия». По версии следствия, он пытался подкупить некоего участника судебного разбирательства в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года. «Килимник работал и был связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов. Он, по данным ФБР, связан с российской разведкой», — говорится в объявлении.

Килимника связывают с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года и был арестован вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом в октябре 2017-го в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы в США. Манафорт и Килимник вместе работали на Украине в период правления Виктора Януковича, оказывая ему консультационную поддержку (с украинскими властями Манафорт сотрудничал с 2004 года). Манафорта обвинили в том, что он, став главой предвыборного штаба Трампа, якобы обсуждал с Килимником устройство «частных брифингов» для миллиардера Олега Дерипаски о том, как продвигается избирательная кампания. Сам Манафорт через представителя признал, что такая возможность обсуждалась, но заявил, что ни одной встречи проведено не было. Свои контакты с Килимником Манафорт во время процесса частично скрыл, за что его признали виновным в даче ложных показаний. В 2017 году Килимник присутствовал на инаугурации Дональда Трампа.

Россиянин неоднократно фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года в США. Команда Мюллера пришла к выводу, что консультант пытался оказать давление на свидетелей и заставлял их дать ложные показания по «делу Манафорта».

Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Политика
Пол Манафорт

Дело Манафорта

Манафорт был арестован вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом в октябре 2017 года в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Его обвинили в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов, выполнении функций иностранного агента без необходимой регистрации, а затем в уклонении от налогов и давлении на свидетелей. По версии обвинения, эти нарушения Манафорт совершил во время работы консультантом на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Власти считают, что Манафорт и Гейтс отмыли более $30 млн.

Дело Манафорта слушалось в рамках двух судебных процессов. В Вирджинии прошел процесс, касавшийся финансовых и налоговых преступлений. Присяжные признали подозреваемого виновным по восьми из 18 эпизодов.

В марте 2019 года суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Манафорта признали виновным в сокрытии банковских счетов и уклонении от налогов, даче ложных показаний, а также в незаконном лоббировании и давлении на свидетелей. Кроме того, экс-глава штаба Трампа признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США во время работы на экс-президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов ради улучшения ее имиджа.

В тюрьме Манафорт провел почти два года. В декабре 2020 года, перед уходом с поста президента, Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба.

Сам Константин Килимник обвинения в связях с разведкой отрицает. Издание «Проект» в 2018 году опубликовало посвященное ему расследование, в котором утверждалось, что сейчас он проживает в России.

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Автор
Георгий Тадтаев
ФБР США Пол Манафорт Дональд Трамп Виктор Янукович Роберт Мюллер
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