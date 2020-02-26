Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси

Грузинские власти отказались принять участников заседания комитета министров Совета Европы, которое должно было пройти в Тбилиси. Мероприятие перенесли в Страсбург из-за угроз главе МИД России Сергею Лаврову со стороны оппозиции

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / РИА Новости)

Заседание комитета министров Совета Европы, которое запланировано на середину мая, перенесут из Тбилиси в Страсбург, сообщает портал «Грузия Онлайн» со ссылкой на заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани. О переносе места проведения встречи попросили Совет Европы сами грузинские власти из-за угроз, с которыми отдельные представители грузинской оппозиции выступили в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Я весьма огорчен, поскольку это была бы действительно уникальная возможность принять делегации высокого уровня 47 стран-членов Совета Европы, — заявил Залкалиани.

Мероприятие должно было пройти в Тбилиси 14-15 мая. «Мы действовали в соответствии с правилами организации и с учетом интересов нашего государства и законодательства, так как ни одна сила не должна иметь возможность внести дестабилизацию в стране и использовать этот вопрос по разным политическим интересам», — пояснил Залкалиани позицию грузинского руководства.

Ранее в январе с призывами не допустить возможный визит Лаврова для участия в этом мероприятии выступали некоторые представители грузинской оппозиции. Так, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что возможный визит министра иностранных дел России в Тбилиси станет нарушением закона Грузии «Об оккупированных территориях».