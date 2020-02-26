Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
ЦБ напомнил Колокольцеву о малом количестве дел из-за нарушений в банках Финансы, 18:35 Два российских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 18:33 Деньги на планшеты для переписи выделят из резервного фонда правительства Политика, 18:31 Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля Политика, 18:30 Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000 Крипто, 18:28 Борьба за полки: как использовать IoT в ретейле Pro, 18:18 Кафельников назвал потерей для мирового тенниса уход Шараповой Спорт, 18:18 «Момент победы — уникальное чувство»: как складывалась карьера Шараповой Спорт, 18:15  У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус Общество, 18:12 Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси Политика, 18:09 В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу Общество, 18:05 Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России Бизнес, 18:04 Олимпийская чемпионка заявила об ожидании извинений от Логинова за допинг Спорт, 17:57 S7 назвала грубым нарушением конкуренции запрет на полеты в Южную Корею Бизнес, 17:50
Политика ,  
0 

Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси

Грузинские власти отказались принять участников заседания комитета министров Совета Европы, которое должно было пройти в Тбилиси. Мероприятие перенесли в Страсбург из-за угроз главе МИД России Сергею Лаврову со стороны оппозиции
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / РИА Новости)

Заседание комитета министров Совета Европы, которое запланировано на середину мая, перенесут из Тбилиси в Страсбург, сообщает портал «Грузия Онлайн» со ссылкой на заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани. О переносе места проведения встречи попросили Совет Европы сами грузинские власти из-за угроз, с которыми отдельные представители грузинской оппозиции выступили в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Я весьма огорчен, поскольку это была бы действительно уникальная возможность принять делегации высокого уровня 47 стран-членов Совета Европы, — заявил Залкалиани.

Мероприятие должно было пройти в Тбилиси 14-15 мая. «Мы действовали в соответствии с правилами организации и с учетом интересов нашего государства и законодательства, так как ни одна сила не должна иметь возможность внести дестабилизацию в стране и использовать этот вопрос по разным политическим интересам», — пояснил Залкалиани позицию грузинского руководства.

Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке
Политика

Ранее в январе с призывами не допустить возможный визит Лаврова для участия в этом мероприятии выступали некоторые представители грузинской оппозиции. Так, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что возможный визит министра иностранных дел России в Тбилиси станет нарушением закона Грузии «Об оккупированных территориях».

«Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона», — цитировало Угулаву агентство «Интерфакс».

Захарова сообщила о «набросившихся» на российскую делегацию журналистках
Политика

За день до объявления о переносе заседания официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об инциденте, который произошел в отделении ООН в Женеве. По ее словам, грузинские журналистки «набросились» на членов российской делегации, пытаясь узнать, намерен ли Лавров участвовать во встрече в Тбилиси. Захарова заявила, что журналистки«кричали, пихались, толкались».Она также опубликовала фотографии с царапинами, которые нанесли ей и еще одному человеку журналистки, однако при этом уточнила, что «шеф не пострадал».

Грузия должна была принять участников заседания, поскольку является страной-председателем Совета Европы.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сергей Лавров, Мария Захарова, Совет Европы, Грузия
Материалы по теме
Захарова сообщила о «набросившихся» на российскую делегацию журналистках
Политика
Посольство назвало «русофобской ложью» заявление по кибератакам в Грузии
Политика
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции задержали 28 человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter