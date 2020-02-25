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Политика ,  
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Захарова сообщила о «набросившихся» на российскую делегацию журналистках

Мария Захарова (Фото: Luiz Rampelotto / ZUMA / Global Look Press)

Грузинские журналистки «набросились» на членов российской делегации в отделении ООН в Женеве, где проходит Конференция по разоружению. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook.

«Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру [иностранных дел России Сергею Лаврову]», — написала Захарова. По ее словам, журналистки пытались узнать, посетит ли Лавров Тбилиси. «Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны», — отметила Захарова, назвав действия журналистов «жалким зрелищем».

Представитель ведомства отметила, что в ходе инцидента ее и коллегу «зацепило», и прикрепила снимки царапин. При этом «шеф не пострадал», отметила Захарова, уточнив, что для прохода вперед делегации пришлось «отодвигать потерявших всякое достоинство женщин».

В Тбилиси 14–15 мая должно пройти совещание комитета министров Совета Европы, так как сейчас Грузия председательствует в организации, уточняет «РИА Новости». Как поясняет агентство, обычно российскую делегацию на таких мероприятиях представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Ранее с призывами не допустить возможный визит Лаврова для участия в этом мероприятии выступали представители грузинской оппозиции. Так, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что возможный визит министра иностранных дел России в Тбилиси станет нарушением закона Грузии «Об оккупированных территориях».

Теги: Мария Захарова, ООН, Женева, Сергей Лавров
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