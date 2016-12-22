Центр примирения сообщил о «сотнях заложников» в Восточной Гуте

Российские военные сообщили о подготовленном гуманитарном коридоре для выхода из сирийской Восточной Гуты, где, по заявлениям военных, боевики проводят «репрессии» против мирных жителей

Дума, Восточная Гута. 25 февраля 2018 года (Фото: Bassam Khabieh / Reuters)

Обстановка в сирийской Восточной Гуте продолжает обостряться, боевики «удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей», заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении центра. По словам Евтушенко, члены террористических группировок «осуществляют репрессии» против мирного населения Восточной Гуты и не дают жителям покинуть район.

Обстановка в Восточной Гуте обостряется, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, которая предписала установить режим прекращения огня, добавил он.

Также российские военные сообщили, что подготовили при содействии Сирийского общества Красного полумесяца гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафелин. «Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, расположенных у пункта пропуска», — отметил Евтушенко. Боевиков призвали разминировать подходы к гуманитарному коридору.

По данным российских военных, боевики из Восточной Гуты за последнюю неделю выпустили по жилым кварталам Дамаска 228 мин и снарядов. Из-за обстрелов погибли четыре человека, более 50 получили ранения, среди них есть дети.

Ранее в понедельник, 26 февраля, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу установить в ежедневном режиме пятичасовое перемирие в Восточной Гуте, чтобы вывести население. Такая гуманитарная пауза будет действовать пять часов в сутки, рассказал министр обороны.

Министерство обороны до этого предупреждало о том, что боевики могут готовить химатаку в этом районе. «Лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения», — предупредили военные.

Восточная Гута находится вблизи Дамаска и находится под контролем противостоящих правительству сил. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, в который содержится требование от сторон конфликта установить режим прекращения огня продолжительностью как минимум 30 суток, в том числе для эвакуации мирного населения из Восточной Гуты.