Россия ответила Госдепу на заявления о провале встреч по Сирии в Астане

Посольство России в Вашингтоне заявило, что высказывания представителя Госдепа Хизер Нойерт о провале астанинского процесса по Сирии противоречат официальной позиции США в ООН и это вызывает недоумение

Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости

Оценка Госдепом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане как провальных не может не вызвать недоумения, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российского посольства в США. Дипломаты отметили, что наряду с такой оценкой процесса в Астане Соединенные Штаты проголосовали за резолюцию 2401 Совбеза ООН, в которой отмечены усилия его участников — Турции, Ирана и России. В то же время Москва никогда не ставила под сомнение значимость женевского процесса, несмотря на отсутствие ощутимых прорывов на этой площадке, говорится в сообщении.

«В этой связи обратили внимание на противоречащие американской позиции в ООН высказывания пресс-секретаря Хизер Нойерт, сделанные 22 февраля на брифинге государственного департамента, о «провале астанинского процесса» в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумения. Никому и в голову не придет говорить о провале Женевы, несмотря на то что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых прорывов в сирийском политурегулировании», — отметили в дипмиссии.

«Мы никогда не ставили под сомнение значимость женевского процесса», — заявили дипломаты, добавив, что Россия стремится к скорейшему завершению антитеррористической операции в Сирии.

Глава пресс-службы Госдепа США Хизер Нойерт 22 февраля на брифинге для журналистов обрушилась с резкой критикой на последние российские инициативы по урегулированию в Сирии. Она начала ответ на вопрос о ситуации в Восточной Гуте словами, что за последние дни «сирийским режимом» там были убиты более 400 мирных жителей, и возложила за это ответственность на Россию. «Без ее поддержки сирийских властей не было бы, конечно же, ни разрушений, ни смертей», — заявила Нойерт.

Далее представитель Госдепа назвала создание зон деэскалации в Сирии фарсом и заявила, что события в Сирии «показывают провал проходящего в Астане процесса». «Вспомните, что представляла собой Астана? Россия и Иран были ее гарантами. Они создали зоны деэскалации, и одной из них была Восточная Гута. Они морили там людей голодом, не допускали туда гуманитарную помощь, мы видели убийства невинных гражданских лиц», — продолжила она.

По словам Нойерт, можно вернуться к попыткам создать зоны деэскалации, но «мы хотели бы, чтобы они сделали это в Женеве».​​

Тогда же Россия заблокировала принятие резолюции в Совете Безопасности ООН, из-за того что там не были прописаны гарантии соблюдения перемирия. 24 февраля Совбез на фоне обострения ситуации в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, единогласно принял резолюцию, которая потребовала от всех участников конфликта в Сирии прекращения огня сроком как минимум на 30 дней, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских лиц, нуждающихся в медпомощи.

Перемирие не относится к террористическим группировкам «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра» (все запрещены в России).

Соглашение о создании четырех зон безопасности в Сирии было подписано по итогам четвертого раунда переговоров в Астане с участием России, Ирана и Турции в мае 2017 года. 22 декабря завершился восьмой раунд: стороны приняли документ по разминированию в Сирии, в том числе объектов Всемирного наследия, а также создали рабочую группу по освобождению и обмену пленных и задержанных.