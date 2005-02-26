Израиль: Взрыв в Тель-Авиве не остановит мирный процесс

Власти Израиля сообщили сегодня, что не намерены прекращать процесс мирного израильско-палестинского урегулирования, несмотря на сегодняшний теракт в Тель-Авиве.

Вместе с тем правительство Израиля призвало палестинские власти сделать конкретные шаги по нейтрализации экстремистских группировок, передает АР. Так, министр по делам общественной безопасности Израиля Гидеон Эзра призвал власти ПНА "принимать больше мер для предотвращения подобных терактов".

При этом министр сообщил, что в противном случае Израиль вернется к жестким силовым операциям против экстремистов. "Если палестинцы не возьмут ситуацию под контроль, мы будем вынуждены использовать силовой путь", - отметил Г.Эзра.

Руководство ПНА осудило теракт в Тель-Авиве практически сразу. В Израиле не сомневаются, что Махмуд Аббас и его сторонники не имеют никакого отношения к гибели мирных граждан. Однако израильтяне и их союзники (в частности, США) недовольны тем, что подписанные в Шарм-аль-Шейхе соглашения не привели к долгожданному миру.

Ответственность за теракт в Тель-Авиве взяла на себя группировка "Исламский джихад". В результате взрыва, прогремевшего около одного из ночных клубов в Тель-Авиве, погибли, по меньшей мере, 4 человека, более 50 ранены.