Путин в Эрмитаже встретился с верховным правителем Малайзии. Видео
Президент России Владимир Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Встреча прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа. Султан Ибрагим накануне прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом. Путин предложил гостю осмотреть экспозиции Эрмитажа. Экскурсию для лидеров провел директор музея Михаил Пиотровский.
Позже Путин и султан Ибрагим пообщались тет-а-тет.
