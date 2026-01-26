 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ

Речь идет о программе «Глобальное гражданство», предлагающей пожизненное право на проживание иностранным гражданам, имеющим семейные связи со страной
Фото: Dimas Ardian / Getty Images

Индонезия на фоне утечки мозгов официально запустила программу «Глобальное гражданство», предлагающую пожизненное право на проживание иностранным гражданам, имеющим семейные связи со страной, сообщает Nikkei.

«Есть надежда, что индонезийская диаспора <…> сможет внести свой вклад в развитие [страны]», — заявил министр иммиграции и исправительных учреждений Агус Андрианто. «Индонезия признает только одно гражданство, но некоторые люди хотят проживать в Индонезии в течение длительного периода», — пояснил он.

В правительстве одобрили изменение правил получения ВНЖ в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство иммиграции впервые представило программу «Глобальное гражданство Индонезии» (GCI) в ноябре. Подать заявку могут владельцы иностранных паспортов, ранее являвшиеся гражданами Индонезии, а также их дети и внуки. Андрианто уточнил, что для супругов индонезийских граждан также доступна эта программа.

Заявители должны предоставить подтверждение годового дохода в размере не менее $15 тыс. или ежемесячного в размере $1500, а также так называемую «иммиграционную гарантию». Для нанятых специалистов достаточно приглашения в качестве гарантии. Другие кандидаты должны обязаться инвестировать не менее $5 тыс. в индонезийские ценные бумаги, открыть вклады в местных банках или приобрести недвижимость минимальной стоимостью $1 млн. Иностранным гражданам запрещено покупать землю и дома в Индонезии, но они могут владеть недвижимостью на основании договоров аренды, поясняет Nikkei. Стоимость заявки на программу начинается от 34,8 млн рупий ($2078).

Власти переняли опыт программы «Иностранное гражданство Индии» для GCI. Однако индийская программа разрешает владение землей, за исключением сельскохозяйственных угодий, отмечает Nikkei.

Министр сообщил, что на данный момент заявку на получение GCI подали всего семь человек, включая некоторых владельцев австралийских паспортов. «Мы усовершенствуем процесс, <…> чтобы избежать проблем в будущем», — пообещал он.

По данным Министерства иммиграции, ежегодно около 1 тыс. индонезийцев меняют свое гражданство на сингапурское.

Материалы по теме
