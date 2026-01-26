В правительстве одобрили изменение правил получения ВНЖ в России

МВД предложило обязать иностранцев сообщать о наличии или отсутствии судимости при получении разрешения на временное проживание или вида на жительство. Для граждан Украины будет установлено временное исключение

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект закона, обязывающего иностранцев предоставлять справку об отсутствии или наличии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание или вида на жительство. Это подтвердил РБК источник в правительстве. О том, что законопроект рассматривался на заседании, знает также источник в комиссии.

Законопроект разработало МВД, он вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно предлагаемым нормам, для подачи заявки на получение разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство иностранцу необходимо будет среди прочих документов предоставить справку об отсутствии судимости. Если судимость у человека была, в справке должно быть указано, за какое преступление он был осужден.

Документ не должны предоставлять дети младше 14 лет. Также справка не потребуется при получении вида на жительство, если человек ее ранее уже предоставлял при получении РВП.

Помимо этого, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами предлагается признать основанием для невыдачи разрешения на временное проживание (а также вида на жительство) или его аннулирования (сейчас таким основанием является только судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления). Похожие изменения предложено внести в закон «О гражданстве»: неснятая и непогашенная судимость сможет являться основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство (сейчас это судимость за совершение умышленных преступлений).

В случае принятия закона его нормы не будут распространяться на граждан Украины в течение двух лет. В пояснительной записке авторы указали, что такой переходный период необходим из-за отказов уполномоченных органов Украины в выдаче своим гражданам справок об отсутствии судимости.

Законопроект был разработан для реализации поручений президента Владимира Путина от 18 октября 2024 года, а также по итогам совещания у заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева от 18 апреля 2025 года.

«В соответствии с предлагаемыми изменениями иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо предоставлять документ об отсутствии или наличии судимости, выданный компетентным органом иностранного государства, — отметил в разговоре с РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Такой документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления на получение права проживания в России, в том числе в целях получения образования, или вида на жительство».

Он также подчеркнул, что законопроектом устанавливается основание для отказа в выдаче, аннулирования уже выданных документов и отклонения заявления о получении гражданства. «Причиной является наличие у иностранного гражданина любой неснятой или непогашенной судимости за преступление, совершенное на территории России. Кроме того, отказ может последовать за преступление, совершенное за пределами России, но признаваемое таковым по российскому законодательству», — добавил Груздев.

Минюст в заключении на проект закона указал на то, что по действующему законодательству наличие неснятой или непогашенной судимости является основанием для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на работу в России. При этом в законе нет пункта, обязывающего иностранца предоставлять справку о судимости при получении такого разрешения. Министерство считает необходимым доработать законопроект в этой части, рассказал собеседник РБК, знакомый с документом.

МВД в своем письме в правительство отмечает, что такое регулирование будет выходить за рамки поручения президента. Кроме того, Минюст не принял во внимание, что разрешение на работу подтверждает право мигранта только на временную работу в России, «без возможности проживания», по данным собеседника РБК, говорится в ответе МВД.

Законопроект согласован ФСБ и МИДом, следует из документов к заседанию правительственной комиссии.

В России за последние три года квота на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам сократилась более чем в два раза. В 2024 году она составляла почти 10,6 тыс., в 2025 году — 5,5 тыс. разрешений, а на 2026 год квоту утвердили на уровне 3,8 тыс. разрешений.