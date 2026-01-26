Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку
Заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин покинул свой пост. Об этом он сообщил РБК.
«Действительно, [причина — ] предельный возраст», — пояснил Кубрин. В прошлом году ему исполнилось 70 лет. Заместителем госсекретаря комитета Кубрин проработал десять лет — с 2016 года.
В 1970–1980-х годах Кубрин в качестве конструктора участвовал в создании летных испытаний для космического корабля «Буран», рассказал он РБК. Согласно открытым данным, после этого он работал в министерствах внешних экономических связей, торговли, промышленности и науки. Также Кубрин был советником правления банка «Зенит», работал замначальника департамента по обеспечению деятельности советника президента по вопросам военно-технической политики и развития оборонно-промышленного комплекса. В 2000-х был замполпреда президента в Южном и Приволжском федеральных округах.
Постоянный комитет Союзного государства существует с 2000 года. Он отвечает за реализацию Договора о создании Союзного государства, подписанного президентами России и Белоруссии. Госсекретарем организации является бывший советник президента Сергей Глазьев, в апреле 2025 года он сменил на этом посту Дмитрия Мезенцева.
