Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку

Один из конструкторов «Бурана» Алексей Кубрин ушел в отставку с поста заместителя госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии

Алексей Кубрин (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин покинул свой пост. Об этом он сообщил РБК.

«Действительно, [причина — ] предельный возраст», — пояснил Кубрин. В прошлом году ему исполнилось 70 лет. Заместителем госсекретаря комитета Кубрин проработал десять лет — с 2016 года.

В 1970–1980-х годах Кубрин в качестве конструктора участвовал в создании летных испытаний для космического корабля «Буран», рассказал он РБК. Согласно открытым данным, после этого он работал в министерствах внешних экономических связей, торговли, промышленности и науки. Также Кубрин был советником правления банка «Зенит», работал замначальника департамента по обеспечению деятельности советника президента по вопросам военно-технической политики и развития оборонно-промышленного комплекса. В 2000-х был замполпреда президента в Южном и Приволжском федеральных округах.

Постоянный комитет Союзного государства существует с 2000 года. Он отвечает за реализацию Договора о создании Союзного государства, подписанного президентами России и Белоруссии. Госсекретарем организации является бывший советник президента Сергей Глазьев, в апреле 2025 года он сменил на этом посту Дмитрия Мезенцева.