Политика⁠,
0

На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных

На польско-украинской границе произошел сбой в системе. Госпогранслужба Украины сообщила, что по границе с Львовской и Волынской областями поезда будут проверяться в замедленном режиме
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Во всех польских пунктах пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями Украины, произошел технический сбой в работе базы данных. Об этом сообщила украинская погранслужба в телеграм-канале.

«В настоящее время скопления транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксированы. О возобновлении полноценной работы будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Поезда, проходящие границу, будут проверяться в замедленном режиме, уточнило ведомство.

ФТС предупредила о задержках на границе России и Литвы
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Федеральная таможенная служба ранее сообщила, что на российско-литовской границе в Калининградской области водители могут столкнуться с задержкой при оформлении товаров из-за сбоев в работе ряда информационных систем. Литовская сторона сообщала, что после плановых отключений с 24 января 2026 года ряд систем так и не вернулись к работе:

  • система обработки таможенных деклараций (MDAS);
  • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
  • национальная система контроля транзита (NTKS);
  • система представления товаров (PPMKS).

Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

24 января въезд грузовиков через пункт «Мядининкай» на границе Литвы и Белоруссии был приостановлен. В качестве причины литовская сторона обозначила сбой в работе программного обеспечения таможенных баз. При этом легковые автомобили и автобусы продолжали пересекать границу без ограничений. 26 января Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
охрана границ граница Украина Польша технический сбой
