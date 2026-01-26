На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных
Во всех польских пунктах пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями Украины, произошел технический сбой в работе базы данных. Об этом сообщила украинская погранслужба в телеграм-канале.
«В настоящее время скопления транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксированы. О возобновлении полноценной работы будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Поезда, проходящие границу, будут проверяться в замедленном режиме, уточнило ведомство.
Федеральная таможенная служба ранее сообщила, что на российско-литовской границе в Калининградской области водители могут столкнуться с задержкой при оформлении товаров из-за сбоев в работе ряда информационных систем. Литовская сторона сообщала, что после плановых отключений с 24 января 2026 года ряд систем так и не вернулись к работе:
- система обработки таможенных деклараций (MDAS);
- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
- национальная система контроля транзита (NTKS);
- система представления товаров (PPMKS).
24 января въезд грузовиков через пункт «Мядининкай» на границе Литвы и Белоруссии был приостановлен. В качестве причины литовская сторона обозначила сбой в работе программного обеспечения таможенных баз. При этом легковые автомобили и автобусы продолжали пересекать границу без ограничений. 26 января Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией.
