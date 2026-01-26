 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

Сюжет
Захват Мадуро
В Венесуэле на свободу вышли 104 заключенных по политическим мотивам, сообщают правозащитники. Их начали освобождать после захвата Мадуро. И.о. президента Родригес говорила о 626 освобожденных, правозащитники — о 229
Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters
Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

К вечеру 25 января в Венесуэле освободили 104 политических заключенных, сообщил в Х вице-президент венесуэльской правозащитной группы Foro Penal Гонсало Химиоб.

«Это число не окончательное. Оно может увеличиться по мере рассмотрения большего количества случаев», — написал он.

До этого Химиоб сообщал о 80 освобожденных утром 25 января. Среди них — адвокат-волонтер Foro Penal Кеннеди Техеда Хименез, который был задержан 2 августа 2024 года. Президент Foro Penal Альфредо Ромеро опубликовал фото Хименеза, сообщив, что он теперь со своей семьей.

Власти Венесуэлы начали освобождать политзаключенных 8 января, спустя пять дней после операции США, в ходе которой был захвачен и вывезен в штаты Николас Мадуро с женой Силией Флорес. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. Как передает Bloomberg, она 23 января заявила о 626 освобожденных, однако эту цифру ставят под сомнение.

По подсчетам неправительственной организации Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), всего с 8 января освобождены 229 задержанных по политическим причинам. Комментируя заявление Родригез об освобождении 626 человек, в организации отметили, что к тому моменту смогли подтвердить 174 случая выхода политзаключенных, а еще по меньшей мере 949 человек оставались под стражей. В JEP требуют от венесуэльских властей прозрачности и публикации полных списков отпущенных на свободу.

Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее
Политика
Фото:Enea Lebrun / Reuters

По данным правозащитников, среди освобожденных с 8 января — один из лидеров венесуэльской оппозиции Биаджо Пильери, участвовавший в 2024 году в президентской кампании лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, а также Энрике Маркес — бывший сотрудник избирательной комиссии и кандидат на президентских выборах 2024 года.

Правительство Венесуэлы назвало освобождение заключенных жестом, направленным на достижение мира. Президент США Дональд Трамп призвал отпущенных на свободу помнить о том, что для них сделал Вашингтон. «Надеюсь, эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать. Надеюсь, что они никогда не забудут! Если забудут, это может для них плохо кончиться», — подчеркнул американский президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Венесуэла политзаключенные освобождение Делси Родригес
Материалы по теме
NYT описала препятствия для амбиций Трампа по добыче нефти в Венесуэле
Политика
Reuters узнал о переговорах с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро
Политика
Мачадо заявила о миссии Венесуэлы и приходе к власти «в правильное время»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT узнала о переговорах Rheinmetall о создании немецкого аналога Starlink Политика, 09:51
Каждый десятый сотрудник компаний ничего не делает, выяснили в Стэнфорде Образование, 09:39
Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии Общество, 09:38
Талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена Политика, 09:35
В Дагестане задержали экс-главу регионального подразделения Росимущества Политика, 09:31
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» Политика, 09:30
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных Политика, 09:22
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией Политика, 09:19
Эксперты оценили рост объема продаж элитных новостроек в Москве за год Недвижимость, 09:15
Дали доступ и ждут чуда: как обучать сотрудников работе с ИИПодписка на РБК, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи Политика, 09:03
Эксперты заявили о «расплате за бум» ипотеки в РоссииПодписка на РБК, 09:01
Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы Политика, 09:00