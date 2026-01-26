Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Венесуэле на свободу вышли 104 заключенных по политическим мотивам, сообщают правозащитники. Их начали освобождать после захвата Мадуро. И.о. президента Родригес говорила о 626 освобожденных, правозащитники — о 229

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

К вечеру 25 января в Венесуэле освободили 104 политических заключенных, сообщил в Х вице-президент венесуэльской правозащитной группы Foro Penal Гонсало Химиоб.

«Это число не окончательное. Оно может увеличиться по мере рассмотрения большего количества случаев», — написал он.

До этого Химиоб сообщал о 80 освобожденных утром 25 января. Среди них — адвокат-волонтер Foro Penal Кеннеди Техеда Хименез, который был задержан 2 августа 2024 года. Президент Foro Penal Альфредо Ромеро опубликовал фото Хименеза, сообщив, что он теперь со своей семьей.

Власти Венесуэлы начали освобождать политзаключенных 8 января, спустя пять дней после операции США, в ходе которой был захвачен и вывезен в штаты Николас Мадуро с женой Силией Флорес. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. Как передает Bloomberg, она 23 января заявила о 626 освобожденных, однако эту цифру ставят под сомнение.

По подсчетам неправительственной организации Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), всего с 8 января освобождены 229 задержанных по политическим причинам. Комментируя заявление Родригез об освобождении 626 человек, в организации отметили, что к тому моменту смогли подтвердить 174 случая выхода политзаключенных, а еще по меньшей мере 949 человек оставались под стражей. В JEP требуют от венесуэльских властей прозрачности и публикации полных списков отпущенных на свободу.

По данным правозащитников, среди освобожденных с 8 января — один из лидеров венесуэльской оппозиции Биаджо Пильери, участвовавший в 2024 году в президентской кампании лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, а также Энрике Маркес — бывший сотрудник избирательной комиссии и кандидат на президентских выборах 2024 года.

Правительство Венесуэлы назвало освобождение заключенных жестом, направленным на достижение мира. Президент США Дональд Трамп призвал отпущенных на свободу помнить о том, что для них сделал Вашингтон. «Надеюсь, эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать. Надеюсь, что они никогда не забудут! Если забудут, это может для них плохо кончиться», — подчеркнул американский президент.