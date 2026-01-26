Генсек австрийской партии призвал к отставке главы МИД из-за помощи Киеву
Генеральный секретарь австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц раскритиковал увеличение МИДом страны гуманитарной помощи Украине на €3 млн, потребовав отставки главы министерства Беате Майнль-Райзингер. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.
Он также потребовал «немедленно прекратить все выплаты Украине», добавив, что «ни единого евро больше не должно утекать».
«[Майнль-Райзингер] тот, кто в кризис вытягивает деньги из карманов австрийцев, чтобы подарить их коррумпированной системе, [он] должен как народный избранник австрийцев уйти в отставку», — говорится в заявлении генсека, которое приводит Kurier.
Министерство иностранных дел Австрии 22 января объявило об увеличении выделяемой гуманитарной помощи еще на €3 млн из Фонда помощи при катастрофах за рубежом (FDRF).
Из €3 млн по одному миллиону будет выделено Международному комитету Красного Креста (МККК), Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). МККК, ЮНИСЕФ и УВКБ обеспечивают поставку зимних аварийных убежищ, а также ремонт и обслуживание систем отопления.
По данным УВКБ, число беженцев в настоящее время составляет 3,7 млн, в то время как более 5 млн человек нашли убежище в других странах Европы. Согласно Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), по меньшей мере 10,8 миллиона человек на Украине нуждаются в гуманитарной помощи.
Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»