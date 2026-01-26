 Перейти к основному контенту
Генсек австрийской партии призвал к отставке главы МИД из-за помощи Киеву

Военная операция на Украине
Шнедлиц считает, что нужно немедленно прекратить все выплаты Украине. По его словам, Беате Майнль-Райзингер должен отправиться в отставку, поскольку «в кризис вытягивает деньги из карманов австрийцев»
Майкл Шнедлиц (слева)
Майкл Шнедлиц (слева) (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Генеральный секретарь австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц раскритиковал увеличение МИДом страны гуманитарной помощи Украине на €3 млн, потребовав отставки главы министерства Беате Майнль-Райзингер. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

Он также потребовал «немедленно прекратить все выплаты Украине», добавив, что «ни единого евро больше не должно утекать».

«[Майнль-Райзингер] тот, кто в кризис вытягивает деньги из карманов австрийцев, чтобы подарить их коррумпированной системе, [он] должен как народный избранник австрийцев уйти в отставку», — говорится в заявлении генсека, которое приводит Kurier.

Генпрокуратура признала нежелательной криптобиржу WhiteBit за помощь ВСУ
Политика
Фото:Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство иностранных дел Австрии 22 января объявило об увеличении выделяемой гуманитарной помощи еще на €3 млн из Фонда помощи при катастрофах за рубежом (FDRF).

Из €3 млн по одному миллиону будет выделено Международному комитету Красного Креста (МККК), Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). МККК, ЮНИСЕФ и УВКБ обеспечивают поставку зимних аварийных убежищ, а также ремонт и обслуживание систем отопления.

По данным УВКБ, число беженцев в настоящее время составляет 3,7 млн, в то время как более 5 млн человек нашли убежище в других странах Европы. Согласно Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), по меньшей мере 10,8 миллиона человек на Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

