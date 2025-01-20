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Военная операция на Украине ,  
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Сырский подтвердил, что Украина не способна сбить «Орешник»

Сюжет
Военная операция на Украине
Новая российская ракета — угроза для Украины, ее нечем сбивать, сообщил главком. Путин говорил, что шансов сбить «Орешник» «нет никаких»
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: osirskiy / Telegram)

Украина не имеет систем ПВО, способных перехватить новейшую российскую баллистическую гиперзвуковую ракету «Орешник», заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН, отвечая на соответствующий вопрос.

«К сожалению, у нас пока нет [способных сбивать «Орешник» систем], но мы должны сделать все, чтобы они появились», — сказал он. Главком назвал новую ракету «угрозой» и отметил, что только несколько систем ПВО могут ее перехватить. Сырский указал, что Киев ведет переговоры с союзниками по поводу получения таких комплексов.

По словам военного, появление «Орешника» побуждает Украину создать свою систему не только противовоздушной, но и противоракетной обороны. «Работы ведутся, ведутся активно в этом направлении. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат», — отметил он.

Сырский также рассказал, что на Украине может появиться свой комплекс ПВО, который «по своим характеристикам будет не хуже Patriot» — американского зенитного ракетного комплекса, несколько таких Киев получил от западных партнеров.

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Максимальная дальность поражения «Орешника» — 5,5 тыс. км, ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. «Орешник» в ядерном исполнении может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн — это сравнимо с «45 Хиросимами».

Сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.

Такие данные приводил запущенный правительством портал «Объясняем.рф».

Россия впервые применила «Орешник» 21 ноября: ракета в безъядерном исполнении ударила по военно-промышленному предприятию в Днепре. Это стало ответом на использование ВСУ для ударов по территории России западного дальнобойного оружия — ракет ATACMS и Storm Shadow в Курской и Брянской областях.

В конце декабря президент Владимир Путин говорил, что Россия может снова применить «Орешник», но не спешит с этим. По его словам, новый удар произойдет, если в случае зеркального ответа на действия Украины будет необходимость «применения более мощного оружия средней дальности», к которому относится и новая ракета. По его словам, у России есть системы «Орешник», но их немного, начато серийное производство.

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Александр Сырский Украина «Орешник»
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Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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