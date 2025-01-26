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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко назвал Зеленского «плохим шоуменом» после слов об ударе по НПЗ

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Военная операция на Украине
Зеленский заявлял, что Лукашенко после начала боев на Украине предлагал ему ударить по Мозырскому НПЗ. По словам белорусского президента, ему «стало плохо», когда он это услышал: «Так нельзя говорить, ты же врешь»
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Андрей Александров / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции в Минске, что не предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нанести удар по Мозырскому НПЗ в Гомельской области в первые дни полномасштабного конфликта России и Украины.

Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману говорил, что вскоре после начала военных действий провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого тот извинился за запуск ракет с территории Белоруссии и предложил Киеву «ответить» и нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу.

По словам Лукашенко, когда он услышал эти слова, ему «стало плохо». «Для меня это абсолютно было неприемлемо — предложить Зеленскому нанести удар по нашему НПЗ, самому лучшему, я бы сказал, в мире, который мы недавно модернизировали, вложив огромные средства. Клянусь, что такого не было», — заявил он.

«Зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь», — добавил Лукашенко, обращаясь к Зеленскому. По словам белорусского президента, удар по заводу «был бы не в плюс» для Белоруссии, и Минску пришлось бы ответить. «И что, я втягивался бы в войну? Я никогда не хотел этой войны, я делал все, чтобы ее не было», — сказал он.

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Политика
Владимир Зеленский

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя слова Зеленского, заявила РБК, что Минск не приносил Киеву никаких извинений «по той простой причине, что извиняться нам не за что». Она отмечала, что разговор лидеров состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко Николая, у которого был личный номер Зеленского, президент Белоруссии в ходе беседы призвал своего собеседника сесть за стол переговоров.

Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших белорусских нефтезаводов. Весной 2024 года Лукашенко заявлял, что получил информацию о том, что «полякам и прочим» предлагают нанести удар по объекту, и предупредил, что Киев получит десятикратный ответ в случае атаки дронов.

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Александр Лукашенко Владимир Зеленский Белоруссия НПЗ
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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