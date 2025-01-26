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Bild узнал об идее кандидата в канцлеры ФРГ ввести ЧС из-за мигрантов

Bild: в ХДС/ХСС предложили объявить в Германии ЧС из-за мигрантов
После недавнего нападения с ножом в Баварии, при котором погибли два человека, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил принять меры для защиты границ и прекращения нелегальной миграции
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц предлагает ужесточить политику в сфере миграции и предоставления убежища, сообщает Bild.

По данным издания, Мерц хочет объявить чрезвычайную ситуацию, что позволило бы властям Германии обойти законодательство ЕС по пограничному контролю. Это и другие предложения содержатся в резолюции «Пять пунктов для защищенных границ и прекращения нелегальной миграции», которую блок может на следующей неделе вынести на голосование в парламент.

Кто такой Фридрих Мерц — возможный следующий канцлер ФРГ
Политика
Фридрих Мерц

В числе предложений Мерца:

  • введение постоянного контроля на границах Германии;
  • отказ во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране;
  • размещение тех, кто должен покинуть Германию, в депортационных центрах до момента их выдворения. «Людям, которые по закону обязаны покинуть страну, больше не разрешается находиться на свободе», — говорится в документе;
  • ужесточение ограничений против потенциально опасных людей и тех, кто уже совершил преступление.

Объясняя необходимость мер, Мерц напомнил о недавней атаке в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, где в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека — взрослый и двухлетний ребенок. Нападавшим оказался 28-летний афганец.

В преддверии парламентских выборов 23 февраля с предложениями ужесточить миграционную политику выступили и другие партии. Например, Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца поддерживает немедленную депортацию лиц, совершивших преступления, но отвергает идею закрытия границ. Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) призывает к выходу страны из пактов ООН о миграции, реформированию Женевской конвенции о статусе беженцев, созданию «центров содержания под стражей» вблизи границы и в аэропортах.

«Зеленые», традиционно выступающие за защиту мигрантов, призывают к эффективным методам интеграции иностранцев в общество и сокращении бюрократии. Однако те, кто не получит право на пребывание в Германии, должны в короткие сроки покинуть страну, а осужденных преступников нужно репатриировать после отбытия наказания, следует из программы партии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия мигранты нелегальные мигранты Фридрих Мерц ХДС ХСС
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