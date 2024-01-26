Глава Евросовета отказался участвовать в выборах в Европарламент

Шарль Мишель останется на посту главы Евросовета до конца срока. Он признался, что не ожидал негативной реакции на решение участвовать в выборах в ЕП, которое «дало бы дорогу» Виктору Орбану

Шарль Мишель (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отказался от намерения участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, пишет Financial Times. Он останется на своем посту до истечения срока своих полномочий в ноябре.

Решение принято менее чем за неделю до «решающего саммита» Евросоюза, на котором будут рассматривать вопрос финансовой поддержки Украины со стороны блока, отмечает FT. Брюссель пытается найти компромиссное соглашение, которое устроило бы Венгрию, чтобы страна сняла вето на выделение дополнительной помощи Киеву в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета союза.

«Я не хочу, чтобы разногласия отвлекли нас от сути и навредили институту, который я возглавляю, а значит, и европейскому проекту», — пояснил Мишель агентству Belga (цитата по La Libre), признавшись, что не ожидал негативной реакции. По словам Мишеля, «обидные нападки все чаще берут верх над фактическими аргументами», что негативно влияет на развитие демократии. «На личном уровне это заставляет меня задуматься о значении и влиянии моих предвыборных обязательств», — сказал глава Евросовета.

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Мишель объявил о планах идти на выборы в Европарламент в начале января. Ему пришлось бы оставить пост в Евросовете в июле. Politico писала, что если страны не договорятся о преемнике, исполняющим обязанности главы Евросовета на полгода может стать венгерский премьер Виктор Орбан, так как его страна с июля станет председателем в этом политическом органе. Многие не хотели бы допустить такого исхода на фоне противоречий венгерских властей с другими странами ЕС: Орбан выступал против многих инициатив по поддержке Украины, также его критиковали за «подрыв демократии» в Венгрии, писал Reuters.

Профессор европейского права Высшей коммерческой школы Парижа (HEC Paris) Альберто Алеманно назвал решение Мишеля досрочно покинуть пост главы Евросовета «эгоцентричным и безответственным», отметив, что оно «откроет путь Виктору Орбану». Мишель заявил журналистам, что у ЕС есть достаточно времени, чтобы выбрать нового руководителя, имеется «много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана» (цитата по Reuters).

Главу Евросовета назначают на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок. Мишель занял этот пост в декабре 2019 года, сменив Дональда Туска.