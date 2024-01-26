Путин анонсировал строительство атомного ледокола «Сталинград»

«Сталинград» и «Ленинград» относятся к проекту ледоколов 22220. «Ленинград» был заложен сегодня, «Сталинград» начнут строить в 2025 году

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград», постройкой которого занимается «Балтийский завод». Также он сообщил, что в 2025 году в России будет заложено еще одно судно этого проекта — атомный ледокол «Сталинград».

Речь идет о ледоколах проекта 22220. О том, что «Сталинград» получит свое название с целью сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда и «военно-патриотического воспитания граждан», власти Волгоградской области сообщили осенью.

В ходе церемонии закладки «Ленинграда» Путин заявил, что этот корабль будет «работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива».

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов по проекту составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т.



Корабли имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200». Максимальная скорость судна составляет 22 узла, а срок службы — 40 лет. Экипаж ледокола составляет 52 человека.

Уже построены три атомохода проекта 22220 — «Арктика» (головной), «Сибирь» и «Урал». Они вошли в состав атомного ледокольного флота России. На «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге продолжается строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка».