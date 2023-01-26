Минобороны Дании предложило призывать женщин на срочную службу

Якоб Эллеманн-Йенсен (Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters)

Срочную военную службу необходимо сделать обязательной не только для мужчин, но и для женщин — с этой инициативой выступил глава Минобороны Якоб Эллеманн-Йенсен, передает телеканал ТВ2. Кроме того, ведомство предлагает продлить срок обязательной военной службы.

Эллеманн-Йенсен признал, что сейчас датская армия не способна самостоятельно обеспечить защиту страны. «Мы должны быть в состоянии защитить Данию, Датское королевство, регион Балтийского моря, кроме того, мы также должны быть способны защитить интересы Дании в мире за пределами [страны]. Мы должны быть в состоянии бороться с пиратством, поддерживать наших союзников», — перечислил министр обороны стоящие перед армией задачи. По его словам, способность Дании защитить себя играет важную роль, когда речь идет о поддержке Украины в ходе военного конфликта. Например, сейчас Копенгаген не может позволить себе передать Киеву танки, заметил министр обороны. Он предложил рассмотреть имеющиеся сейчас у страны возможности по военной поддержке Киева.

Как отмечает TV2, сейчас на вооружении армии Дании стоят 44 танка Leopard. Из них 14 уже отправлены в прибалтийские страны в составе контингента стран НАТО. Отдать Украине оставшиеся 30 танков Дания не может, подчеркнул министр, поскольку они представляют собой не просто «украшение», а «сдерживающий фактор».

В Дании действует обязательный призыв на военную службу для всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Его срок варьируется от четырех до 12 месяцев. В ходе четырехмесячной службы призывники проходят обучение базовым навыкам обращению с оружием. Женщины могут вступать в датскую армию в добровольном порядке.

Датские женские общественные организации, включая Совет женщин и организация «Женщины-ветераны», поддержали инициативу министерства обороны. Однако опрошенные TV2 активистки указали, что для начала власти должны решить проблемы с сексуальными домогательствами и бытовыми неудобствами в армии.

В соответствии с российским законодательством, получают военно-учетные специальности и подлежат воинскому учету женщины со средним и высшим медицинским образованием, в том числе по направлениям «лечебное дело», «сестринское дело» и «стоматология».

В начале января шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что в стране возобновят гражданскую службу по призыву. Гражданская служба — часть системы обороны Швеции, она подразумевает привлечение граждан к различной работе в случае чрезвычайного положения или войны. Военную службу по призыву Швеция возродила в 2018 году после восьмилетнего перерыва, объяснив это необходимостью укрепления обороноспособности страны