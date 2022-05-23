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В МГУ объяснили перенос лекций про Сахарова напряженным учебным графиком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На физическом факультете МГУ решили перенести лекции про лауреата Нобелевской премии мира, академика Андрея Сахарова из-за напряженного графика учебного процесса, сообщили РБК в пресс-службе факультета.

«У нас была идея прочитать несколько лекций про его жизнь и научные достижения. Однако, к сожалению, сейчас у нас очень напряженный график учебного процесса, много зачетов и экзаменов, поэтому лекции были перенесены. В условиях зачетно-экзаменационной сессии после восстановления учебного процесса после пандемии реализовать это достаточно сложно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе факультета утверждают, что официального анонса лекций на сайте вуза или физического факультета не было, точной даты проведения лекций тоже пока нет.

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Об отмене лекций, посвященных деятельности Сахарова, сообщила Инициативная группа МГУ в Telegram. «За несколько часов до мероприятия руководство университета через деканат физического факультета отменило лекции без объяснения причин», — сказано в сообщении.

Андрей Сахаров — советский физик-теоретик, один из создателей первой водородной бомбы в СССР. Известен также как общественный деятель, правозащитник и диссидент. В 1975 году за свою общественную работу получил Нобелевскую премию мира. 21 мая отмечается 100-юбилей со дня рождения Сахарова.

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