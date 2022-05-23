В МГУ объяснили перенос лекций про Сахарова напряженным учебным графиком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На физическом факультете МГУ решили перенести лекции про лауреата Нобелевской премии мира, академика Андрея Сахарова из-за напряженного графика учебного процесса, сообщили РБК в пресс-службе факультета.

«У нас была идея прочитать несколько лекций про его жизнь и научные достижения. Однако, к сожалению, сейчас у нас очень напряженный график учебного процесса, много зачетов и экзаменов, поэтому лекции были перенесены. В условиях зачетно-экзаменационной сессии после восстановления учебного процесса после пандемии реализовать это достаточно сложно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе факультета утверждают, что официального анонса лекций на сайте вуза или физического факультета не было, точной даты проведения лекций тоже пока нет.

Об отмене лекций, посвященных деятельности Сахарова, сообщила Инициативная группа МГУ в Telegram. «За несколько часов до мероприятия руководство университета через деканат физического факультета отменило лекции без объяснения причин», — сказано в сообщении.

Андрей Сахаров — советский физик-теоретик, один из создателей первой водородной бомбы в СССР. Известен также как общественный деятель, правозащитник и диссидент. В 1975 году за свою общественную работу получил Нобелевскую премию мира. 21 мая отмечается 100-юбилей со дня рождения Сахарова.