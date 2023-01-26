В Мюнхене задержали гражданина Германии за связи с российской разведкой

Гражданин Германии передал полученные от сотрудника немецкой разведки сведения российским спецслужбам, считает Генпрокуратура ФРГ. Его задержали в Мюнхене, куда он прилетел из США

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В аэропорту Мюнхена был задержан гражданин германии Артур Е. по подозрению в пособничестве госизмене, объявила прокуратура Германии.

Подозреваемый прибыл в Германию из США. Немецкая прокуратура считает, что он передал российской разведке секретную информацию, полученную им от своего знакомого — работавшего в Федеральной разведывательной службе Германии (BND) Карстена Л. Этот мужчина был арестован по подозрению в госизмене еще в декабре 2022 года. Задержанный Артур Е. был человеком, который передал полученные у него сведения российским спецслужбам. Его отправили под арест.

В расследовании участвовала Федеральная разведывательная служба Германии при поддержке Федерального бюро расследований США.





BND начала собственную проверку, как только ведомству стало известно о возможной госизмене сотрудника. Расследование велось в секрете, чтобы не дать «противнику преимущество в нанесении вреда Германии», сообщало ведомство.

Также о том, что сотрудника разведки подозревают в работе на Россию, проинформировали канцлера Олафа Шольца. Spiegel писал по этому поводу, что последние годы в Германии неоднократно выявляли людей, которых подозревали в сотрудничестве с российской разведкой.

Так, в ноябре 2022 года суд в Дюссельдорфе приговорил к одному году и девяти месяцам условно, бывшего военного — подполковника запаса. Суд решил, что тот поддерживал связь с ГРУ и передавал Москве данные о немецких резервистах и сведения по «Северному потоку — 2». Журнал Der Spiegel в сентябре писал, что подозреваемый признал факт передачи информации, но заверил, что не знал о связи его контактов с российской разведкой. По данным издания, он не получал вознаграждения за свои услуги.

Весной 2022 года суд в Мюнхене приговорил ученого из Аугсбургского университета — гражданина России — к одному году условно, посчитав, что тот передал информацию о европейской ракетной системе «Ариан» сотруднику службы внешней разведки (СВР).