Британский Минфин показал монету в честь Brexit

В обращение 3 млн таких монет поступят с 31 января, когда Великобритания по документам должна выйти из ЕС. 50-пенсовик будут выпускать в серебряном и золотом варианте с надписью «Мир, процветание и дружба народов»

Фото: RoyalMintUK / Twitter hmtreasury

Минфин Великобритании показал, как будет выглядеть монета, которую выпустят после выхода государства из Евросоюза. Ее фотография опубликована в Twitter ведомства.

На монете номиналом 50 пенсов выгравирована надпись «Мир, процветание и дружба со всеми народами». Там также указана дата — 31 января — в этот день, согласно документам, Великобритания должна официально выйти из состава Евросоюза. Тогда же, как говорится на сайте Минфина, около 3 млн посвященных Brexit монет поступят в банки, почтовые отделения и магазины по всей стране. Еще 7 млн 50-пенсовиков появятся в обращении до конца года.

Как уточняется на сайте британского Монетного двора, посвященные Brexit монеты выпустят в серебре и золоте. Согласно заявлению Минфина, больше 13 тыс. человек направили запросы на получение нумизматической новинки.