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Британский Минфин показал монету в честь Brexit

В обращение 3 млн таких монет поступят с 31 января, когда Великобритания по документам должна выйти из ЕС. 50-пенсовик будут выпускать в серебряном и золотом варианте с надписью «Мир, процветание и дружба народов»
Фото: RoyalMintUK / Twitter hmtreasury

Минфин Великобритании показал, как будет выглядеть монета, которую выпустят после выхода государства из Евросоюза. Ее фотография опубликована в Twitter ведомства.

На монете номиналом 50 пенсов выгравирована надпись «Мир, процветание и дружба со всеми народами». Там также указана дата — 31 января — в этот день, согласно документам, Великобритания должна официально выйти из состава Евросоюза. Тогда же, как говорится на сайте Минфина, около 3 млн посвященных Brexit монет поступят в банки, почтовые отделения и магазины по всей стране. Еще 7 млн 50-пенсовиков появятся в обращении до конца года.

Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет
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Как уточняется на сайте британского Монетного двора, посвященные Brexit монеты выпустят в серебре и золоте. Согласно заявлению Минфина, больше 13 тыс. человек направили запросы на получение нумизматической новинки.

Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
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Несколько миллионов 50-пенсовых монет, посвященных Brexit, Великобритания собиралась выпустить еще 31 октября. Однако, когда стало понятно, что и к этому сроку Великобритания не выйдет из ЕС, Минфин приостановил их чеканку.

Brexit неоднократно откладывался из-за того, что стороны не могли договориться, в частности, о статусе Северной Ирландии. Последний раз лидеры стран ЕС согласились продлить отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года. Ранее в этом месяце парламент Великобритании утвердил законопроект о выходе страны из Евросоюза, позже его подписала королева Елизавета II. Теперь одобрить закон должен Брюссель и Европарламент (голосование пройдет 29 января).

Если европейские чиновники одобрят документ, согласно договоренностям, переходный период продлится до конца 2020 года — Великобритания будет участвовать в едином рынке и таможенном пространстве. Затем в Лондоне рассчитывают обрести независимость от Евросоюза в сфере торговли, экономики и миграционной политики.

Теги: Великобритания, Brexit, монеты, монетный двор
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