0

Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский рассказал о «хороших идеях» для мира и подчеркнул важность реальной безопасности, восстановления и мира. Он выразил надежду, что «наши рождественские договоренности» будут полезны для мира
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарю за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцам с Рождеством», — говорится в посте.

Стороны обсудили «некоторые важные детали работы». В частности, Зеленский рассказал, что «есть хорошие идеи» в рамках мира. Он подчеркнул необходимость в обеспечении «реальной безопасности, реального восстановления, реального мира».

«Надеюсь, что эти наши рождественские договоренности и идеи, обсужденные сегодня, пригодятся», — добавил украинский лидер.

Вместе с Зеленским в беседе участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава МИД Украины Андрей Сибига, замглавы украинского МИДа Сергей Кислица, а также замглавы офиса украинского президента Игорь Брусило и советник главы офиса президента Александр Бевз.

По словам президента, сегодня Умеров еще должен отдельно поговорить с Уиткоффом и Кушнером. Зеленский также попросил американских представителей передать Трампу и всей его семье рождественские поздравления.

Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский накануне вечером поздравил украинцев с католическим Рождеством. «Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он умер» — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем», — сказал он в конце обращения. Зеленский не уточнил, кого он имеет в виду.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя рождественское обращение украинского лидера, заявил, что оно было странным. «Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека», — отметил Песков.

Он также добавил, что Москва анализирует информацию, которую получил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Встречи прошли 20–21 декабря. Спецпосланник Трампа по итогам назвал переговоры продуктивными и конструктивными. Он уточнил, что на встречах обсуждался мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и план экономического процветания Украины.

