WSJ раскрыла, как Индия отказалась от «красной дорожки для вторжения» КНР

Индия начала масштабное строительство дорог, туннелей и взлетно-посадочных полос в Гималаях, готовясь к возможному столкновению с Китаем, после того как бои в 2020 году выявили уязвимость вдоль спорной границы

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Индия на протяжении десятилетий избегала масштабного строительства вдоль большей части своей границы с Китаем, рассчитывая, что высокие Гималаи и отсутствие дорог отпугнут китайские войска, но пограничное столкновение с КНР в 2020 году выявило уязвимость вдоль спорной границы, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас Индия развернула строительство дорог, туннелей и взлетно-посадочных полос в Гималаях, готовясь к возможному будущему столкновению со своим давним противником.

«Это было похоже на то, как если бы расстелили красную ковровую дорожку перед китайским вторжением», — сказал старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Stimson Center Дэниел Марки. Он пояснил, что прежде индийские власти видели в строительстве дорог у границы военную угрозу.

В июне 2020 года в Гальванской долине, расположенной на спорном участке индо-китайской границы, имел место крупнейший в современной истории пограничный инцидент. Индийские и китайские пограничники, вооружившись палками, вступили в рукопашную, в результате погибли 20 индийских военных и четыре китайских. В декабре 2022 года произошло еще одно столкновение, на этот раз в округе Таванг в индийском штате Аруначал-Прадеш. Сообщалось, что несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. После переговоров в октябре 2024 года стороны заключили соглашение о разведении вооруженных сил и возобновлении патрулирования на границе в Гималаях.

В то время как Китай на протяжении десятилетий создавал обширную сеть железных и автомобильных дорог вдоль своих приграничных районов, Индия мало что делала для развития инфраструктуры. Когда в 2020 году вспыхнули бои, солдаты на высоте 4200 м сражались врукопашную, используя дубинки и палки, обмотанные колючей проволокой. Пекин мог бы перебросить подкрепления в течение нескольких часов, а Индии потребовалась бы неделя, чтобы перебросить дополнительные войска по своим неровным или отсутствующим дорогам.

«Это был резкий сдвиг в мышлении», — сказал генерал-майор Амрит Пал Сингх, бывший начальник оперативного управления логистики в северном регионе Ладакх, где расположены наиболее чувствительные участки индийской границы с Китаем. «Мы поняли, что нам необходимо кардинально изменить наш подход», — отметил он.

Индия собирается соединить высокогорные районы с военными постами и гражданскими поселениями, изолированными зимой. Одним из самых амбициозных проектов является строительство туннеля Зоджила, его прокладывают в горах северной Индии на высоте около 11 500 футов (3,5 тыс. м). Стоимость строительства — более $750 млн, работы начались через несколько месяцев после столкновения 2020 года. Этот туннель облегчит задачу снабжения пограничных постов в области Ладакх, которая отрезана от внешнего мира обильными снегопадами в течение шести месяцев в году, заявил генерал-лейтенант Дипендра Сингх Худа, бывший командующий Северным командованием Индии. Новый туннель сократит время в пути на несколько часов и позволит доставлять грузы круглый год. Ключевая инженерная задача — обеспечить достаточное количество воздуха в туннеле.

Строительство развернуто и на озере Пангонг-Цо, где неоднократно происходили столкновения с Китаем из-за спорной территории. После пограничных боев 2020 года Китай ускорил строительство в этом районе, включая радиолокационные станции, здания, траншеи и новый мост, соединяющий северный и южный берега. Пекин строит и расширяет военные базы вблизи озера, что вызывает опасения по поводу будущих конфликтов между китайскими и индийскими войсками.

Индия также быстро модернизировала свои посты вдоль берега и расширила свою дорожную сеть. Несмотря на соглашение 2021 года о выводе войск оттуда, обе стороны сохраняют там военное присутствие.

Бюджет строительного агентства при Министерстве обороны Индии в этом году вырос до $810 млн по сравнению с $280 млн в 2020 году. За тот же период общие военные расходы страны увеличились почти на 60% и достигли $80 млрд.

Индия построила более 30 вертолетных площадок, а также модернизировала и построила несколько взлетно-посадочных полос вдоль своей границы. Новая авиабаза Мудх-Ньома в Ладакхе, расположенная на высоте почти 14 000 футов (4,2 тыс. м), является ближайшим к границе аэродромом Индии, в то время как Китай находится в 19 милях (30 км) от нее. она способна принимать тяжелые военно-транспортные самолеты, такие как американский C-130J. База будет служить перевалочным пунктом для войск и техники, направляющихся в приграничные районы.

Строительным бригадам в Гималаях приходится бороться с оползнями, лавинами и экстремальными погодными условиями. Строительство останавливается на несколько месяцев зимой, когда низкие температуры делают невозможным, например, замешивание цемента. Срок завершения строительства туннеля Зоджила был отложен более чем на год, как минимум до 2028 года.

Китай в то же время построил новые деревни вдоль спорных территорий в Ладакхе и штате Аруначал-Прадеш, которые Пекин считает своей территорией и называет Южным Тибетом.