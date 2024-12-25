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Меняйло рассказал, что после взрыва в ТЦ детей массово забирают из школ

Работа пожарных после взрыва&nbsp;в ТЦ &laquo;Алания Молл&raquo;, Владикавказ, 25 декабря 2024 год
Работа пожарных после взрыва в ТЦ «Алания Молл», Владикавказ, 25 декабря 2024 год (Фото: МЧС России / Telegram)

Жители Северной Осетии массово стали забирать своих детей из школ и детских садов после взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.

«Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации. Новых чрезвычайных происшествий на территории региона нет», — призвал он.

Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился взрыв, в результате которого погибла одна женщина.

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Предварительно СК предполагает, что на месте взорвалась газовоздушная смесь. Источники ТАСС уточнили, что в кафе на фуд-корте взорвался газовый баллон.

По словам Меняйло, версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано.

«Причины устанавливаются. Как только появится информация от оперативно-следственной группы, обязательно поделюсь с вами», — заверил он.

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Владикавказ Северная Осетия Сергей Меняйло торговые центры взрыв школы детские сады
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