Меняйло рассказал, что после взрыва в ТЦ детей массово забирают из школ
Жители Северной Осетии массово стали забирать своих детей из школ и детских садов после взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.
«Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации. Новых чрезвычайных происшествий на территории региона нет», — призвал он.
Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился взрыв, в результате которого погибла одна женщина.
Предварительно СК предполагает, что на месте взорвалась газовоздушная смесь. Источники ТАСС уточнили, что в кафе на фуд-корте взорвался газовый баллон.
По словам Меняйло, версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано.
«Причины устанавливаются. Как только появится информация от оперативно-следственной группы, обязательно поделюсь с вами», — заверил он.
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