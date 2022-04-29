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Военная операция на Украине ,  
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Госсекретарь Ватикана выступил за Хельсинкскую конференцию по Украине

Президент Италии также выступил за созыв подобной конференции, призвав к диалогу, а не демонстрации силы
Пьетро Паролин
Пьетро Паролин (Фото: Andrew Medichini / AP)

Созыв новой Хельсинкской конференции, подобной той, которая прошла в 1975 году, может помочь положить конец боевым действиям на Украине. Об этом заявил госсекретарь Святого престола, кардинал Пьетро Паролин, передает Vatican News.

«Сегодня есть необходимость в новой Хельсинкской конференции», — сказал Паролин на презентации собрания рукописей папы римского Франциска «Против войны: мужество строить мир».

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Ранее за Хельсинкскую конференцию выступил президент Италии Серджио Матарелла. «Хельсинки, а не Ялта: мы хотим диалога, а не демонстрации силы между великими державами, которые должны понимать, что они становятся все менее великими», — сказал он.

1 августа 1975 года, в период «разрядки», были подписаны Хельсинкские соглашения, подписание состоялось по итогам работы Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе (позднее — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Их подписали СССР, США и все европейские страны.

Соглашения закрепляли принцип нерушимости европейских границ, недопущение любого применения силы и любого вмешательства во внутренние дела государств, уважение прав человека.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Ватикан Украина переговоры
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