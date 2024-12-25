Эрдоган пообещал «похоронить» курдcкие формирования в Сирии

Эрдоган: курдские формирования в Сирии сложат оружие или будут похоронены

Рабочая партия Курдистана и ИГ угрожают существованию Турции, и страна намерена их сокрушить, заявил Эрдоган. И пообещал, что курдские формирования либо сами сложат оружие, либо «будут похоронены»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Pilar Olivares / Reuters)

Курдские формирования в Сирии либо сложат оружие, либо «будут похоронены», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития в парламенте, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Анкара «полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии», в первую очередь «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) и Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции). Обе эти группировки, по мнению Эрдогана, угрожают выживанию и Турции, и Сирии.

«Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями», — сказал он.

Турция рассматривает курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) — основной компонент союзных США Сирийских демократических сил (SDF) — как ответвление РПК, которая ведет повстанческую деятельность против страны. Курдские силы в Сирии ведут борьбу с «Исламским государством».

«Ни сирийский народ, ни новая администрация, ни мы не можем позволить террористической организации PKK/YPG действовать в одиночку и создавать для себя пространство», — заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Уничтожение YPG он назвал приоритетом турецких властей.

Повстанцы, пришедшие в Сирии к власти, атакуют формирования курдов. Последние после падения режима Башара Асада обратились к США за помощью и попросили их оказать давление на Турцию.

Из-за нападений SDF были вынуждены приостановить борьбу с «Исламским государством», в то время как США во многом полагались на курдские формирования в борьбе с террористами, отмечала WSJ. По ее данным, более 900 американских военных находятся на северо-востоке и востоке Сирии (это зона курдов) для борьбы с ИГ и останутся там для продолжения противодействия.

США поддерживают как SDF, так и силы пришедших к власти в Сирии. Основную роль в их рядах играет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), которую поддерживает Турция. Курдов Анкара считает террористами из-за их приверженности созданию независимого Курдистана (часть курдов проживает на территории Турции, а также в Сирии, Ираке и Иране).