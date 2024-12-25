В РАН показали последствия разлива мазута в Черном море со спутника

Утечка мазута произошла 15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе, где был шторм. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т нефтепродуктов

Фото: ИКИ РАН Фото: ИКИ РАН Фото: ИКИ РАН Фото: ИКИ РАН Фото: ИКИ РАН Фото: ИКИ РАН Фото: ИКИ РАН

В РАН опубликовали спутниковые снимки, на которых виден масштаб экологической катастрофы в районе Керченского пролива, где 15 декабря крушение потерпели два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Снимки были сделаны с использованием данных радиолокационного зондирования через спутниковую информационную систему See the Sea, разработанную и поддерживаемую Институтом космических исследований.

Как указали в РАН, скорость ветра в день крушения танкеров достигала 16 м/с, а сам он дул в сторону Анапы, что и вызвало «перенос мазута и нефтяной пленки» вдоль побережья. Поскольку плотность мазута примерно соответствует плотности воды, он не утонул, уточнили ученые.

В следующие дни после катастрофы ветер изменился на юго-западный, затем на южный, что способствовало распространению нефтяного загрязнения на север и северо-восток. При этом наиболее сильное загрязнение по данным на 19 декабря также было сосредоточено в районе Анапы. На снимке от 19 декабря также видно, что мазут продолжал вытекать из одного из поврежденных танкеров.

На фоне разлива нефтепродуктов в районах Краснодарского края и в Керчи был введен режим ЧС. Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил распространить режим ЧС на весь регион. Он объяснил, что на берег Анапы и Темрюкского района до сих пор выносит мазут. Из-за прогрева воздуха нефтепродукты «поднимаются наверх», после чего их выбрасывает на пляжи, пояснил Кондратьев.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что часть мазута с танкеров в Черном море, оказавшаяся на дне, в мае при определенных температурах может снова подняться. Он назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, почти 40% топлива вытекло.