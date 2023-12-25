Израиль допустил рост расходов на оборону из-за войны на $8,3 млрд

В Израиле допустили рост расходов на оборону на $8 млрд из-за войны с ХАМАС

Бюджет Израиля на следующий год предусматривает повышение военных трат и сокращение собираемых налогов. Нетаньяху называл увеличение военного бюджета самым большим вызовом, за исключением победы в войне

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израилю в следующем году придется увеличить расходы госбюджета на оборону как минимум на 30 млрд шекелей ($8,3 млрд) из-за продолжающейся войны с ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg, изучив законопроект о бюджете на 2024 год, представленный израильским Минфином в парламент (кнессет).

По оценкам ведомства, еще не менее 10 млрд шекелей ($2,7 млрд) нужны для обеспечения эвакуации около 120 тыс. человек из северных и южных приграничных районов, увеличения бюджета служб безопасности и восстановления населенных пунктов, разрушенных при нападении боевиков 7 октября. Кроме того, доходы государства снизятся на 35 млрд шекелей ($9,6 млрд) из-за сокращения налогов и замедления потребительского спроса.

Объем собранных прямых налогов в ноябре снизился на 15% по сравнению с ноябрем 2022-го, косвенные сократились на 19% за тот же период, сообщал Минфин.

Без дополнительных мер для повышения собираемых налогов бюджетный дефицит повысится почти до 6% ВВП Израиля — это значительно больше потолка в 2,25%, установленного законом. Интенсивные бои в Газе завершатся в первом квартале 2024 года, что позволит демобилизовать часть резервистов, предполагает Минфин.

К значительному увеличению бюджета ранее призывал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. «Мы должны укрепиться», пояснял он и отмечал потребность Израиля в возможности «заключать альянсы как в регионе, так и за его пределами». Премьер указывал, что долгие годы стране удавалось наращивать оборонный бюджет в абсолютном выражении, при этом сокращая его в доле от ВВП, однако такая ситуация больше невозможна. По оценке Нетаньяху, оборонный бюджет должен расти минимум на 20 млрд шекелей ($5,5 млрд) каждый год.

«Это самый большой вызов, с которым мы сталкиваемся, помимо победы в войне», — считает Нетаньяху.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Всего война будет стоить бюджету 200 млрд шекелей (эквивалентно $51 млрд, 10% ВВП), следовало из ноябрьской оценки израильского Минфина. Прогноз был составлен при условии, что кризис продлится от восьми месяцев до года, он не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе. Этот объем трат министерство охарактеризовало как оптимистичную оценку.