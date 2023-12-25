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Военная операция на Украине ,  
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В Раде предложили ограничения для уехавших от воинского учета украинцев

Ивченко предложил ограничить банковские услуги не вставшим на учет украинцам
Сюжет
Военная операция на Украине
Уехавших за границу украинцев, если они не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, сказал член оборонного комитета Верховной рады
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Уехавшим за границу украинцам, которые не состоят на воинском учете, могут запретить пользоваться консульскими и банковскими услугами. С таким заявлением выступил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко от фракции «Батькивщина», его слова приводит украинское издание «Страна».

Ивченко уточнил, что, в частности, такой категории граждан откажут в выдаче нового паспорта в случае истечения срока его действия, доверенности на продажу или дарении имущества на Украине, а банки, в свою очередь, будут запрашивать новую идентификацию с информацией о постановке на военный учет. В случае ее отсутствия работа банковских карт может быть отключена, уточнил депутат.

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Политика
Фото:Inna Varenytsia / Reuters
По данным издания, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную раду в январе 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране после начала российской военной операции. В декабре 2023 года он назвал численность сухопутных войск — около 600 тыс. человек и сообщил о планах Генштаба и главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного дополнительно призвать 500 тыс. человек.

Зеленский посчитал, что новая мобилизация обойдется бюджету в 500 млрд грн (около $13,2 млн), и отказался одобрить новый набор солдат. Минобороны Украины в ответ заявило о планах набрать нужное количество военнослужащих любыми способами, включая принудительный.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что добровольцы больше не идут в ВСУ и представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор», что зачастую заканчивается конфликтами. Марченко также рассказал о практически ежедневных задержаниях уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Власти России неоднократно заявляли, что контрнаступление ВСУ провалилось. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с начала боевых действий Украина потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, из них 159 тыс. — с начала контрнаступления.

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Юлия Овчинникова
Украина Россия ВСУ Верховная рада Украины
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