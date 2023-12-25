В Раде предложили ограничения для уехавших от воинского учета украинцев

Уехавших за границу украинцев, если они не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, сказал член оборонного комитета Верховной рады

Фото: Global Look Press

Уехавшим за границу украинцам, которые не состоят на воинском учете, могут запретить пользоваться консульскими и банковскими услугами. С таким заявлением выступил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко от фракции «Батькивщина», его слова приводит украинское издание «Страна».

Ивченко уточнил, что, в частности, такой категории граждан откажут в выдаче нового паспорта в случае истечения срока его действия, доверенности на продажу или дарении имущества на Украине, а банки, в свою очередь, будут запрашивать новую идентификацию с информацией о постановке на военный учет. В случае ее отсутствия работа банковских карт может быть отключена, уточнил депутат.

По данным издания, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную раду в январе 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране после начала российской военной операции. В декабре 2023 года он назвал численность сухопутных войск — около 600 тыс. человек и сообщил о планах Генштаба и главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного дополнительно призвать 500 тыс. человек.

Зеленский посчитал, что новая мобилизация обойдется бюджету в 500 млрд грн (около $13,2 млн), и отказался одобрить новый набор солдат. Минобороны Украины в ответ заявило о планах набрать нужное количество военнослужащих любыми способами, включая принудительный.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что добровольцы больше не идут в ВСУ и представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор», что зачастую заканчивается конфликтами. Марченко также рассказал о практически ежедневных задержаниях уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Власти России неоднократно заявляли, что контрнаступление ВСУ провалилось. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с начала боевых действий Украина потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, из них 159 тыс. — с начала контрнаступления.