Иванов из МИДа: Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств

Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств

Евгений Иванов (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств за границей. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы МИДа Евгений Иванов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, уже согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генконсульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика).

Помимо этого, в ближайшие годы планируется открытие дипломатических и консульских миссий еще в ряде стран в ключевых для России регионах, добавил Иванов.

Замглавы МИДа уточнил, что за последние два года страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 учреждений. В частности, были закрыты генконсульства в Антверпене (Бельгия), Русе (Болгария), Даугавпилсе и Лиепае (Латвия), Клайпеде (Литва), Турку (Финляндия), Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне (Германия), Брно и Карловых Варах (Чехия), Гетеборге (Швеция) и Нарве (Эстония).

На вопрос о судьбе высланных российских дипломатов Иванов ответил, что вопрос с их трудоустройством полностью закрыт. «Все они профессионалы своего дела и нашли свое новое место работы либо в центральном аппарате, либо за рубежом», — уточнил он.

О планах открыть два посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее до конца года в августе сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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В июле посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил о планах России открыть посольства почти во всех странах Африки. Он счел «не вполне разумными» решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы. По словам дипломата, сложившуюся ситуацию «надо выправлять», но «это будет длительный процесс».