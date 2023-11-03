Мишустин подписал соглашение об открытии генконсульства в армянском Капане

Россия заключила соглашение об открытии второго генконсульства в Армении

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении соглашения об открытии генерального консульства России в городе Капан в Армении. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России <…> о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Капане», — говорится в тексте документа.

Это будет второе генконсульство России в Армении, первое находится в городе Гюмри.

25 октября в Ереване было открыто посольство Канады. В церемонии приняли участие министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Послом Канады в Ереване был назначен Эндрю Тернер.