Внук Индиры Ганди собрал тысячи сторонников во время марша в Нью-Дели

Рахул Ганди представляет главную оппозиционную силу в Индии — партию «Индийский национальный конгресс». С маршем сторонников он намерен преодолеть более 3500 км за 150 дней и дойти от Нью-Дели до Сринагара

Рахул Ганди (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Индийский оппозиционер и экс-президент партии «Индийский национальный конгресс» (партия конгресса — YSR) Рахул Ганди собрал тысячи сторонников во время своего марша в Нью-Дели, передает Reuters.

«Более 1000 человек присоединились к маршу Ганди против «ненависти и раскола», который направлен на то, чтобы изменить судьбу партии конгресса после того, как партия Бхаратия джаната (БДП) нанесла ей поражение на выборах 2019 года», — говорится в сообщении агентства.

По данным Reuters, после Нью-Дели Ганди намерен отправиться в Сринагар и преодолеть более 3500 км за 150 дней.

Рахул Ганди — внук экс-премьера Индии Индиры Ганди (с 1966 по 1977 года), которая также занимала центральную фигуру в партии «Индийский национальный конгресс». Индира Ганди, в свою очередь, являлась дочерью первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру (с 1947 по 1964 года), который занимал пост премьер-министра со дня обретения независимости от Британии.

Партия конгресса и БДП — две основные политические силы в Индии. Первая является старейшей политической организацией страны (с 1885 года), представляет социал-демократов и имеет 49 депутатов в нижней палате и 50 в верхней палате парламента. Бхаратия джаната — крупнейшая на сегодняшний день политическая сила в Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, ее часто характеризуют как партию индийского национализма.

В 2019 году БДП победила партию конгресса на парламентских выборах, забрав у нее более 160 мандатов. На сегодняшний день у партии 300 мест в нижней палате и 94 в верхней. После того поражения Рахул Ганди отказался от должности президента партии конгресса и новым лидером был избран его отец — Соня Ганди. Следующие парламентские выборы в Индии должны пройти в 2024 году.